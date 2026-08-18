“Palazzo Leuzzi in Arte”, giovedì 20 agosto appuntamento con la musica di ‘Mozart e Salieri’

GALATONE (Lecce) – Prosegue la prima rassegna estiva di teatro musica e cultura ‘Palazzo Leuzzi in Arte’ nell’atrio del meraviglioso Palazzo storico omonimo di Galatone. Giovedì 20 agosto (sipario ore 21.15), appuntamento con la musica di ‘Mozart e Salieri’ messa in voce tratta dall’opera di Aleksandr Puškin con Salvatore Della Villa e Simone Perracchio, la soprano Sabrina Ponte, il quartetto d’archi

formato da Gabriele Campeggio, Alessio Rausa, Luca Fersino e Gabriele Farina, per l’adattamento e la regia di Salvatore Della Villa.

Scritto nel 1830, ‘Mozart e Salieri’ è microdramma facente parte delle ‘Piccole tragedie’ di Aleksandr Puškin, tratta la nota leggenda romantica dell’invidia che spinse il compositore italiano Antonio Salieri ad avvelenare il collega Wolfgang Amadeus Mozart. Divenne un’opera omonima di Rimskij-Korsakov (1897) e fu presa a spunto da Peter Shaffer per la pièce Amadeus (1978), da cui Miloš Forman derivò a sua volta un film vincitore di otto premi Oscar (1984). Puškin prende in giro, alla fine del suo dramma, le dicerie degli sciocchi. Nel suo dramma, Mozart e Salieri rappresentano due mondi poetici opposti l’uno all’altro. Mozart rappresenta l’artista che non ha predecessori né seguaci, che è senza scuola, cui tutto è donato, al quale gli dei dettano la musica. Salieri invece è uno che è diventato famoso con lo studio, con l’applicazione, con il sacrificio.

Puškin preferisce Salieri che s’è fatto da sé a Mozart che non ha dovuto fare nessuno sforzo per comporre la sua musica. In quel periodo romantico imperversava ancora il mito del genio di natura, e Puškin lo rinnega al punto da uccidere il suo personaggio di Mozart. Gli studi storici ci restituiscono, invece, la figura di un assiduo lavoratore, che doveva consumarsi, come ogni musicista, per la scrittura dei suoi brani. La fatica di Mozart dovette iniziare prestissimo, poiché molta della sua bravura dipese certamente anche dal padre che, fin da bambino, lo sottopose ad un vero e proprio tour de force, perché crescesse come un bambino prodigio.

Il cartellone proposto è curato dalla Compagnia Salvatore Della Villa e proseguirà fino all’11 settembre. Una programmazione eterogenea di prosa, monologo d’autore, musica classica e contemporanea, poesia e cinema nata grazie all’ospitalità del Centro culturale ‘Palazzo Leuzzi’ e della Fam. Funtò-Antonaci, del Circolo Cittadino di Galatone e dell’Ass. Tracce Creative. Sipario ore 21.15 per tutti gli appuntamenti.

Prossimo appuntamento martedì 1 settembre con ‘Fonèmas’ Architetture Sonore, creazione di Gianluigi Antonaci, che in scena trasforma la parola parlata e il suono elettronico in veri e propri elementi strutturali, come se la poesia non fosse solo letta, ma edificata nello spazio attraverso i circuiti. ‘Fonèmas’ è una performance transdisciplinare che esplora il confine labile tra il significato della parola e la sua pura vibrazione fisica. In questo spazio, il testo poetico non è un elemento isolato, ma la pietra angolare di una costruzione acustica in tempo reale. I fonemi – le unità minime e indivisibili del linguaggio umano – vengono isolati, ripetuti, campionati e manipolati dai sintetizzatori, trasformando la voce in uno strumento e il sintetizzatore in un interprete letterario. Il risultato è un’opera aperta, un’architettura invisibile fatta di bit, carne, sillabe e frequenze. Un dialogo ipnotico tra la fragilità dell’analogico umano e la potenza del digitale.

Info e Prenotazioni:

Prenotazione obbligatoria con WhatsApp al 379.3366994

Biglietto €15,00 intero, €10 ridotto under 25 e over 65