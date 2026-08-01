Commenti diffamatori dopo il furto subìto in casa: Poli denuncia 77 haters e chiede 500mila euro di danni

LECCE – Le hanno dato della “ladra” commentando il furto in casa subìto “come una bella notizia”. C’è chi ha rispolverato il ventennio fascista chiedendosi se i ladri “avessero trovato l’oro di Dongo”. Per chi, lasciando un messaggio sul web credeva di fare dell’ironia o della satira politica, dovrà ora fare i conti con una denuncia che, in calce, arreca la firma della sindaca di Lecce, Adriana Poli Bortone. Sono settantasei gli haters denunciati e sui quali oltre allo spettro di un processo incombe una richiesta risarcitoria “in via di quantificazione, ma non inferiore ai 500.000 euro per i danni subìti”.

Dall’annuncio in conferenza, la sindaca Poli è passata alle vie di fatto depositando in procura, per il tramite del proprio legale, l’avvocata Francesca Conte, una corposa denuncia in cui compaiono i nomi di chi – indistintamente uomini e donne – l’avrebbero insultata, offesa e diffamata con alcuni commenti lasciati in calce ai post, soprattutto di giornali ed emittenti televisive, dopo il furto compiuto il 28 giugno nella villa di famiglia. Da quel giorno, nei confronti della ex ministra si è scatenato sul web, e in particolare su Facebook e Instagram, “un vero e proprio, quanto inspiegabile, linciaggio morale” come viene riportato nell’atto che il Corriere Salentino ha potuto visionare in anteprima.

Espressioni del tipo: “Tranquilla tanta ti riprenderai tutto con gli interessi, basta aggiungere qualche parcheggio in più a pagamento”; “Fuoco amico”; “In pratica è come violare una piramide per rubare gli oggetti della mummia”; “Se succedeva a lei, sai quanto le fregava alla tua sindaca”; “Camerati di cella di Alemanno”; “Lupin o Robin Hood?”. Commenti ritenuti “gravemente diffamatori, specialmente nei confronti di una persona che, come la senatrice ricopre la carica pubblica di sindaco della città di Lecce, in precedenza per due mandati consecutivi, e che ha un curriculum personale e politico di assoluto livello, sia personale, che politico”.

E per corroborare la maxi richiesta risarcitoria annessa alla denuncia nei confronti di un esercito di odiatori balza un ulteriore passaggio per elevare lo spessore della sindaca: “prima donna in Italia a ricoprire il ruolo di Ministro della Repubblica Italiana; numerose volte onorevole e senatore della Repubblica; deputato europeo; Presidente di Commissioni; promulgatrice di numerose leggi, e altro”. Per aumentare il carico delle accuse, nella denuncia si ipotizza non soltanto il reato di diffamazione aggravata (una prassi ormai consolidata per i commenti che circolano sul web) ma anche l’apologia al reato. Che, a dire della Poli, si configurerebbe per alcune espressioni del tipo: “Finalmente hanno capito dove andare a rubare”; “Finalmente una bella notizia”; “Hanno fatto bene a rubare in casa dei ladri/e! Un grande plauso!!!”; “Bravi, avete fatto bene”; “Bravi ai ladri finalmente hanno capito dove trovare i soldi fatevi tutte le case dei politici che diventate milionari come loro. Poi chi ruba e viene derubato non è reato”.

Commenti, che per la sindaca – espressione della Destra in purezza per anni – rappresenterebbero “una vera e propria istigazione a delinquere, nel caso di specie a effettuare un furto aggravato con scasso”. Risalire agli autori dei commenti, peraltro, non è stato un lavoro semplice: per individuare l’indirizzo IP di chi ha pubblicato i commenti la difesa della Poli si è avvalsa di una perizia a firma del consulente informatico Antonio Politi. Come spiega a Repubblica l’avvocata Francesca Conte “il mio impegno è quello di bloccare una deriva: ovvero bloccare che i social network diventino uno sfogatoio delle frustrazioni più becere. Andrò sino in fondo perché le persone che hanno offeso così pesantemente e ingiustificatamente l’onore di una donna del valore di Adriana Poli Bortone rendano conto alla giustizia delle loro azioni”.

La stessa sindaca, in una conferenza indetta pochi giorni dopo il furto in casa, era stata dura e perentoria: in particolare era rimasta rammaricata dal numero di donne tra le autrici dei commenti (in realtà dei 76 denunciati, sono “appena” 14) e, più in generale, da quella che aveva definito “una forma di invidia sociale emersa in molti passaggi”. Ora, il rammarico si è tramutato in una denuncia con tanto di maxi richiesta risarcitoria.