Castro Jazz Festival: la IV edizione tra grandi nomi, formazione e concerti

CASTRO (Lecce) – Dal 23 al 29 agosto la cittadina di Castro si trasforma in un palcoscenico all’aperto per la quarta edizione del Castro Jazz Festival. Organizzata dall’Associazione Culturale Jazz Bud Powell APS, la manifestazione riempirà il borgo storico, il Castello Aragonese e Piazza Perotti con un programma ricco di concerti gratuiti, jam session e percorsi formativi di alto profilo.

Tra le principali novità di questa edizione, sostenuta anche dal patrocinio del Conservatorio “Tito Schipa” di Lecce, figura la residenza artistica di composizione “Between Ink and Sound” (17-21 agosto). Curato dai compositori Vincenzo Presta, Gabriele di Franco e Simone Stefanizzi, il percorso intensivo dedicato alla scrittura e all’arrangiamento orchestrale si concluderà con un concerto aperto al pubblico la sera di domenica 23 agosto.

Parallelamente ai concerti prende il via la Summer School (23-29 agosto), articolata in sei classi di strumento (fiati, pianoforte, voce, chitarra, contrabbasso e batteria). A guidare le lezioni e i laboratori della Large Ensemble saranno docenti e professionisti del panorama jazz: Marco Colonna, Nicola Andrioli, Maria Pia De Vito, Giancarlo Del Vitto, Stefano Senni, Alessandro Paternesi ed Emanuele Coluccia.

Spazio anche ai più giovani con il ritorno della “Kids School of Jazz”, realizzata con il contributo di Fondazione Puglia. Il progetto formativo introduce quest’anno i percorsi didattici Jazz gym, Jazz factory e Jazz movie, pensati per avvicinare i bambini alla creatività e all’espressività della musica jazz.

Presentata presso il Museo Arche-Industriale di Terra d’Otranto a Maglie, la rassegna nasce dalla cooperazione tra l’associazione, l’amministrazione comunale di Castro, partner privati e realtà accademiche. Un’iniziativa a forte vocazione culturale che, come sottolineato dalla direzione artistica e dalle istituzioni coinvolte, mira a promuovere i talenti locali e a consolidare la comunità di appassionati attorno alla musica di qualità.