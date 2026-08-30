Autovelox, il decreto “salvavelox” non sana la mancata omologazione: multa annullata

Il cosiddetto decreto “salvavelox” non sana la mancata omologazione degli apparecchi e le multe elevate attraverso dispositivi soltanto approvati restano illegittime e impugnabili. È quanto emerge dalla sentenza numero 504/2026 del Tribunale di Frosinone, depositata il 16 luglio 2026 e firmata dal giudice Luigi Petraccone, che conferma la netta distinzione tra approvazione e omologazione anche dopo l’entrata in vigore del D.M. 125/2026. Il Ministero ha tentato, attraverso il decreto, di considerare automaticamente omologati alcuni dispositivi che in passato avevano ottenuto soltanto l’approvazione, ma il principio della gerarchia delle fonti impedisce a un decreto ministeriale, che è una fonte secondaria, di derogare o riscrivere l’articolo 142, comma 6, del Codice della strada, fonte primaria che richiede la preventiva omologazione degli strumenti.

I due procedimenti, dunque, continuano ad avere caratteristiche, test di laboratorio, finalità e conseguenze giuridiche differenti, mentre l’onere di dimostrare la regolare omologazione, la taratura e le verifiche periodiche resta a carico della Pubblica amministrazione. Ne consegue che i verbali emessi tramite apparecchiature prive di una vera omologazione originaria possono essere contestati, poiché le scorciatoie introdotte attraverso norme regolamentari non superano il controllo dei giudici di merito e di legittimità. A ricostruire il caso è l’avvocato Alfredo Matranga, del Foro di Lecce. La vicenda trae origine da un verbale elevato dalla Polizia locale di un Comune per un eccesso di velocità rilevato attraverso un’apparecchiatura fissa. L’automobilista, destinatario di una sanzione pecuniaria e della decurtazione di punti dalla patente, aveva presentato opposizione davanti al Giudice di pace, sostenendo che non fosse stata fornita la prova dell’omologazione dello strumento utilizzato. Il ricorso era stato però rigettato sulla base di un’erronea equiparazione tra le procedure di approvazione e omologazione. L’automobilista aveva quindi proposto appello, tornando a contestare la mancata dimostrazione sia dell’omologazione sia della regolare verifica di funzionalità dell’apparecchio. Nel ricorso era stato evidenziato come la giurisprudenza di legittimità avesse già chiarito la differenza tra i due procedimenti: l’omologazione ministeriale consente la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio e ne garantisce funzionalità e precisione, mentre l’approvazione segue un iter che non richiede il confronto del prototipo con caratteristiche fondamentali o specifiche prescrizioni regolamentari.

L’appellante aveva richiamato anche il recente “decreto autovelox”, sostenendo che fosse lo stesso provvedimento a confermare la non equipollenza delle due procedure. Il Comune, nonostante la regolare notifica, non si è costituito nel giudizio di appello ed è stato dichiarato contumace. Esaminando il ricorso, il Tribunale di Frosinone ha ritenuto fondate le ragioni dell’automobilista e, nel merito, ha richiamato la giurisprudenza consolidata, compresa la sentenza numero 113 del 2015 della Corte costituzionale, che impone alla Pubblica amministrazione di effettuare la revisione e la taratura periodica di tutti gli strumenti destinati alla misurazione della velocità. Quando viene contestata l’affidabilità dell’apparecchio, è l’Amministrazione a dover fornire la prova positiva dell’omologazione iniziale e delle successive tarature periodiche attraverso la produzione delle relative certificazioni. Non è sufficiente la semplice attestazione inserita nel verbale di contravvenzione, poiché su questo punto l’atto non gode di fede privilegiata. Nel caso esaminato, l’automobilista aveva contestato espressamente l’affidabilità dello strumento e il giudice di merito avrebbe quindi dovuto verificare l’esistenza delle certificazioni relative alla funzionalità, alla taratura e, soprattutto, all’omologazione.

Il Tribunale ha ribadito che l’accertamento compiuto con un apparecchio approvato, ma non debitamente omologato, è illegittimo, perché l’approvazione non equivale all’omologazione ministeriale richiesta dal Codice della strada e dal relativo regolamento di esecuzione. In presenza di una contestazione, la prova dell’omologazione e della taratura deve essere fornita dall’Amministrazione in giudizio mediante certificazioni rilasciate da un soggetto accreditato. Il Comune, invece, non aveva dimostrato i fatti costitutivi sui quali si fondava la legittimità della violazione contestata. Il Tribunale ha perciò accolto l’appello, riformato integralmente la decisione del Giudice di pace e annullato il verbale, insieme alle sanzioni pecuniarie e accessorie. L’ente è stato inoltre condannato, secondo il principio della soccombenza, al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio. La pronuncia riafferma così la necessità di una rigorosa applicazione delle norme sull’utilizzo degli strumenti di rilevazione della velocità, a tutela dei diritti degli automobilisti e della legalità amministrativa. “La sentenza è molto significativa”, osserva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, sottolineando come il provvedimento, nel ricostruire le censure avanzate dall’appellante, dia espressamente conto della tesi secondo la quale lo stesso decreto autovelox, pubblicato l’11 luglio ed entrato in vigore il giorno successivo, confermerebbe che la preventiva approvazione ministeriale non è equipollente all’omologazione.

Il passaggio decisivo, però, arriva nella motivazione, quando il Tribunale richiama l’ordinanza numero 13996 della Cassazione del 26 maggio 2025 e afferma l’illegittimità dell’accertamento eseguito attraverso un dispositivo approvato ma non regolarmente omologato. La sentenza precisa infatti che approvazione e omologazione sono procedimenti differenti per caratteristiche, natura e finalità e richiama direttamente l’articolo 142, comma 6, del Codice della strada e l’articolo 192 del regolamento di esecuzione. Nel caso concreto spettava quindi all’Amministrazione dimostrare l’omologazione, la taratura e le verifiche periodiche dello strumento. In assenza di questa prova, l’appello è stato accolto, la precedente decisione completamente riformata e il verbale annullato con tutte le sanzioni collegate. Secondo D’Agata, trova così un riscontro giudiziario particolarmente chiaro quanto sostenuto da Altvelox già prima dell’entrata in vigore del D.M. 125/2026: il decreto non ha cancellato la distinzione tra approvazione e omologazione e il requisito imposto dal Codice della strada resta il presupposto dal quale ogni accertamento della velocità deve necessariamente partire.