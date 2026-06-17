Autovelox, il Tribunale condanna il Comune di Lecce anche alle spese. Rotundo: “Ritirate subito i ricorsi”

LECCE – La battaglia sugli autovelox si arricchisce di un nuovo capitolo e riaccende lo scontro politico a Palazzo Carafa. A intervenire è il presidente della Commissione controllo XI, Antonio Rotundo, che chiede all’amministrazione comunale di fermare immediatamente i ricorsi in appello contro le sentenze che stanno annullando i verbali elevati dagli autovelox ritenuti privi della necessaria omologazione. Secondo Rotundo, il quadro si sarebbe ulteriormente aggravato dopo una recente decisione del Tribunale di Lecce. “Se con le prime sentenze il Tribunale, pur confermando l’annullamento dei verbali autovelox, compensava le spese tra le parti, con la sentenza dell’11 giugno il Comune viene condannato anche al pagamento delle spese processuali”, sottolinea il consigliere.

Nel provvedimento, evidenzia Rotundo, il Tribunale avrebbe respinto integralmente la linea difensiva dell’ente. “Il Tribunale ha rigettato su tutta la linea le argomentazioni del Comune secondo cui approvazione e omologazione sarebbero accomunate da analoghe verifiche tecnico-amministrative e da una sostanziale identità funzionale, ribadendo invece la formulazione inequivoca prevista dall’articolo 142 del Codice della Strada, che individua nelle sole ‘apparecchiature debitamente omologate’ la fonte di prova della violazione dei limiti di velocità”. Per l’esponente dell’opposizione, le ultime pronunce confermano un orientamento ormai consolidato. “Dinanzi alla nettezza delle sentenze di appello con le quali il Tribunale ha confermato un indirizzo giurisprudenziale granitico, si dimostra quanto sia stata sbagliata la linea imposta dalla giunta Poli di impugnare tutte le sentenze di condanna del Giudice di Pace. Quella strada produce solo debiti fuori bilancio a carico del Comune e possibile danno erariale”.

Da qui la richiesta di un cambio di rotta immediato. “È doveroso a questo punto che il Comune ritiri i ricorsi. Credo infatti che, alla luce delle ultime decisioni del Tribunale di condanna alle spese, insistere con ricorsi ‘palesemente infondati’ per “pura scelta politica” esponga il Comune ad ulteriori condanne con aggravio di spesa a carico dei contribuenti leccesi”. Rotundo annuncia inoltre che la Commissione Controllo sarà convocata per approfondire la vicenda e valutare gli effetti economici e amministrativi delle numerose controversie in corso. La posizione dell’opposizione si scontra però con quella dell’amministrazione comunale, che continua a confidare nel nuovo decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti voluto da Matteo Salvini.

Il provvedimento punta infatti a considerare omologati gli autovelox già approvati dal Ministero, superando la distinzione tra approvazione e omologazione che finora ha portato giudici di pace, tribunali e Corte di Cassazione ad annullare numerosi verbali. Nei giorni scorsi il comandante della Polizia Locale di Lecce, Donato Zacheo, aveva spiegato che il nuovo decreto “chiarisce tutto quanto facendo rientrare gli autovelox della tangenziale esta tra quelli omologati” e potrebbe avere anche effetti retroattivi. Per il Comune, dunque, la partita non sarebbe ancora chiusa: si attende soltanto l’entrata in vigore definitiva del decreto, destinato a diventare una vera e propria sanatoria per migliaia di sanzioni contestate negli ultimi anni. Una linea che l’opposizione a Palazzo Carafa non condivide, perché intanto i debiti fuori bilancio continuano a salire. Anche perché, come chiarisce Rotundo: “Nessun decreto può essere retroattivo e valere per le multe notificate prima dell’entrata in vigore del decreto”.