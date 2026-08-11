Banda: la FIGC dà ragione al Lecce, respinta richiesta di tesseramento dello Swehly SC per il calciatore

ROMA – La FIGC ha formalmente respinto la richiesta di trasferimento presentata in data odierna, attraverso la Federazione Libica, dallo Swehly SC per il tesseramento del calciatore Banda come svincolato.
La Federazione ha ritenuto di non poter procedere con il trasferimento in quanto Banda risulta ancora regolarmente sotto contratto con l’U.S. Lecce, con un accordo valido fino al 30 giugno 2027.
Una decisione che, di fatto, conferma il vincolo contrattuale del giocatore con il club salentino e impedisce, allo stato attuale, il suo tesseramento da parte della società libica come calciatore svincolato.
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