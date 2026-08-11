Punto nascita di Gallipoli, sospesa l’attività: manca il personale, l’appello per salvaguardare il reparto

GALLIPOLI – Si sta sciogliendo come neve al sole la promessa dei tre grandi poli (in cambio delle chiusure dei piccoli ospedali), che avrebbero dovuto garantire l’efficienza del servizio sanitario: manca il personale e quello che c’è viene spremuto come un limone. L’hub di Lecce è preso d’assalto e gli ospedali come quello gallipolino sono costretti a sospendere qualche reparto all’occorrenza, proprio nel periodo di maggiore affluenza turistica. Intanto, si riaccende il dibattito sul futuro del punto nascita dell’ospedale di Gallipoli dopo la notizia della sospensione temporanea dei ricoveri nel reparto di Ginecologia. A lanciare l’allarme è stato il Partito Democratico di Gallipoli, che in un comunicato diffuso oggi ha reso noto di aver appreso dell’imminente stop ai ricoveri per sette giorni, una situazione che ha immediatamente destato preoccupazione tra cittadini e operatori sanitari.

Il Pd cittadino riferisce che il consigliere regionale Stefano Minerva si è subito attivato contattando la direzione strategica dell’Asl Lecce e l’assessore regionale alla Sanità Donato Pentassuglia, ottenendo rassicurazioni sulla riapertura del reparto prevista per il prossimo 18 agosto. Secondo quanto comunicato, la sospensione sarebbe stata adottata per fronteggiare imprevisti organizzativi e consentire una riorganizzazione dei turni del personale medico, garantendo così la sicurezza dei pazienti. Il partito sottolinea inoltre che il reparto non sarà chiuso definitivamente e che il punto nascita non perderà la propria funzione, ribadendo l’impegno a vigilare affinché l’ospedale di Gallipoli mantenga il suo ruolo di presidio di primo livello.

Sulla vicenda interviene anche l’associazione “Sacro Cuore di Gesù”, che esprime forte preoccupazione per la sospensione delle attività e richiama l’attenzione sull’importanza strategica del reparto per l’intero territorio ionico. “La sospensione, seppure temporanea, impone una riflessione seria sul futuro del reparto e sulla necessità di garantirne piena operatività e continuità”, afferma il presidente Giacinto Scigliuzzo.

L’associazione ricorda come l’ospedale di Gallipoli rappresenti un presidio di primo livello, dotato del reparto di Rianimazione e collocato in una posizione favorevole sotto il profilo della viabilità, al servizio di un vasto bacino di utenza che comprende numerosi comuni del basso Salento e della fascia ionica. Insieme all’ospedale di Scorrano costituisce inoltre il punto nascita più a sud della provincia di Lecce, assumendo un ruolo fondamentale per l’assistenza alle gestanti.

Particolarmente delicato, secondo l’associazione, è anche il periodo in cui si verifica la sospensione. Nel mese di agosto, infatti, Gallipoli vede aumentare sensibilmente la popolazione per la presenza di decine di migliaia di turisti, con un inevitabile incremento della domanda di servizi sanitari, comprese le esigenze delle donne in gravidanza e delle partorienti.

“Salvaguardare il punto nascita significa tutelare un servizio essenziale e riconoscere la funzione che l’ospedale di Gallipoli svolge per un territorio molto più vasto dei suoi confini comunali. Occorre lavorare affinché il reparto disponga stabilmente del personale e delle condizioni necessarie per operare in piena sicurezza”, prosegue Scigliuzzo.

L’associazione richiama inoltre l’attenzione sulle possibili criticità legate agli eventuali trasferimenti verso altri ospedali, anche in relazione alla disponibilità delle ambulanze, e sulle conseguenze per i ricoveri già programmati, destinati a essere ripianificati nei prossimi giorni. Per il “Sacro Cuore di Gesù” la priorità resta quella di individuare soluzioni strutturali che assicurino continuità assistenziale, adeguate dotazioni di personale e prospettive certe per un reparto considerato un patrimonio sanitario indispensabile per le famiglie e per l’intero territorio salentino.