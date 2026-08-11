Ordine degli Ingegneri, il 24 Agosto scade il bando per i patti della sicurezza urbana

I Comuni, le Unioni, le Associazioni e i Consorzi di Comuni hanno tempo fino al prossimo 24 agosto per presentare la domanda di finanziamento destinata alla realizzazione e al potenziamento dei sistemi di videosorveglianza nell’ambito dei Patti per la Sicurezza Urbana. Fondamentale predisporre progetti conformi ai requisiti normativi, tecnici e di tutela della privacy previsti dal Decreto Interministeriale del 22 aprile 2026. L’Ordine degli Ingegneri di Lecce pronto a fornire supporto.

Si avvicina la scadenza del 24 agosto 2026, fissata dal Decreto Interministeriale del 22 aprile 2026 per la presentazione delle domande di accesso ai contributi statali destinati all’installazione e al potenziamento degli impianti di videosorveglianza urbana.

Si tratta di un’opportunità strategica per le amministrazioni locali, finalizzata al rafforzamento della sicurezza urbana integrataattraverso l’adozione di infrastrutture tecnologiche capaci di supportare le attività di prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa, degrado urbano e percezione di insicurezza nei territori.

Il provvedimento si inserisce nel quadro normativo delineato dal Decreto Legge n. 14 del 2017, convertito nella Legge n. 48 del 2017, che ha introdotto il modello dei Patti per la Sicurezza Urbana, strumenti di collaborazione tra Prefetture ed enti locali per l’individuazione e l’attuazione di interventi mirati alla tutela della legalità e del decoro urbano.

Il nuovo Decreto definisce criteri, modalità operative e requisiti di ammissibilità per l’accesso ai finanziamenti, stabilendo come condizioni essenziali la presenza del Patto per la Sicurezza Urbana, l’approvazione del progetto da parte del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, l’assenza di analoghi finanziamenti ottenuti nelle tre precedenti proceduree il pieno rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Le amministrazioni interessate dovranno presentare l’istanza attraverso la compilazione dell’Allegato A, allegando la bozza del Patto per la Sicurezza Urbana e un progetto già inserito o da inserire nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche approvato dall’ente prima della presentazione della domanda. Particolare attenzione dovrà essere posta agli aspetti progettuali e gestionali connessi al Regolamento UE 2016/679 (GDPR), prevedendo sistemi che non effettuino attività di profilazione o riconoscimento facciale e definendo procedure chiare per la conservazione, la gestione e l’accesso ai dati registrati. Tra gli elementi maggiormente rilevanti ai fini della valutazione rientrano inoltre la sostenibilità gestionale dell’impianto e la dimostrazione della disponibilità delle risorse necessarie per la manutenzione successiva alla messa in esercizio. L’assegnazione dei finanziamenti avverrà attraverso una graduatoria basata su parametri oggettivi quali incidenza della criminalità, popolazione residente, partecipazione in forma associata tra enti locali e percentuale di cofinanziamento garantita dall’amministrazione richiedente. Proprio quest’ultimo fattore rappresenta uno degli elementi sui quali gli enti possono intervenire direttamente per incrementare il proprio punteggio, considerando che nelle precedenti procedure le percentuali di cofinanziamento più competitive si sono collocate mediamente attorno al 30%. Risulta pertanto consigliabile predisporre progetti esecutivi completi e immediatamente cantierabili, corredati da adeguata documentazione tecnica e da un quadro economico coerente con i limiti previsti dal decreto, inclusa la soglia massima del 15% dell’importo a base d’asta per le spese tecniche ammissibili.

L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce considera il tema della sicurezza urbana integrata e della videosorveglianza di particolare rilevanza per lo sviluppo e la tutela del territorio e segue con grande attenzione le opportunità introdotte dal D. I. In tale contesto, il consigliere Antonio Notaro sta curando gli approfondimenti tecnici legati alla misura e alle procedure di accesso ai contributi, con l’obiettivo di favorire una corretta interpretazione delle disposizioni normative e supportare gli enti locali nella predisposizione di progetti tecnicamente validi, sostenibili e conformi ai requisiti richiesti dal bando. Alla luce della prossimità della scadenza, è importante che le amministrazioni interessate procedano tempestivamente alla predisposizione della documentazione necessaria, evitando ritardi che potrebbero compromettere l’accesso a una misura di finanziamento particolarmente significativa per il miglioramento della sicurezza urbana, della qualità degli spazi pubblici e della tutela delle comunità locali.

L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce conferma la propria disponibilità a supportare i tecnici comunali nelle attività di pianificazione strategica, verifica dei requisiti di ammissibilità e definizione delle soluzioni tecnologiche più idonee agli obiettivi di sicurezza del territorio.