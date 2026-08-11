Il Festival del Capo di Leuca fa tappa a Taurisano: al Palazzo Ducale una serata tra clarinetto e archi

Di Maria Taccogna

Il Palazzo Ducale di Taurisano si prepara ad accogliere questa sera, 11 agosto, alle ore 21, un nuovo appuntamento del Festival del Capo di Leuca – Rassegna Cameristica Internazionale.

L’evento, intitolato Le ragioni melodiche, proporrà un viaggio nella musica da camera attraverso le composizioni di Haydn, Berman e Weber. Al centro della serata ci sarà l’incontro tra il clarinetto e gli strumenti ad arco, in un programma pensato per mettere in evidenza il carattere e le diverse possibilità espressive dei singoli strumenti.

A esibirsi sarà un quintetto composto da Gianluigi Caldarola, Primo Clarinetto Solista dell’Opéra Royal de Wallonie-Liège, dai violinisti Natasha Korsakova e Manrico Padovani, dal violista Cristian Musìo e dal violoncellista Gabriele Musio.

Una formazione di musicisti con esperienze maturate in importanti realtà orchestrali e cameristiche internazionali, che porterà nel cuore di Taurisano un repertorio capace di alternare momenti di grande cantabilità a passaggi più articolati e ricchi di sfumature.

A fare da cornice alla manifestazione sarà il Palazzo Ducale, edificio storico che rappresenta uno dei luoghi simbolo della città e conserva al suo interno una parte significativa della storia e della memoria del territorio.

Prima dell’inizio del concerto, alle 20.30, spazio anche alla degustazione dedicata ai vini della Cantina Mocavero, selezionati dal wine partner Default, con il patrocinio di Sommelier AIS Lecce. A completare l’atmosfera della serata saranno le soluzioni di illuminazione curate da Parisi 1876.

Il Festival prosegue così il suo percorso nel Salento, portando la musica cameristica in luoghi di particolare valore storico e culturale e creando un connubio tra patrimonio, musica e promozione del territorio.

Per assistere al concerto è possibile prenotare il proprio posto attraverso l’app del Festival.