Lecce, rapina con sparo sulla provinciale per San Cataldo: 26enne ferito al gluteo per un Rolex

Lecce: Un tentativo di resistenza trasformatosi in un’aggressione a mano armata. È quanto ha raccontato ai Carabinieri un 26enne del posto, finito all’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce con una ferita da arma da fuoco al gluteo a seguito di un presunto agguato avvenuto nella serata del 6 agosto.

​Secondo le dichiarazioni rese dal giovane, l’episodio si sarebbe verificato fuori dal centro abitato, lungo la strada provinciale 364 in direzione San Cataldo. Mentre camminava a piedi, il 26enne sarebbe stato affiancato da due individui a bordo di una motocicletta. L’obiettivo dei malviventi era l’orologio di valore che la vittima portava al polso, un Rolex. Di fronte alla reazione del giovane, uno dei due aggressori ha estratto un’arma da fuoco e ha fatto fuoco, colpendolo al gluteo. Dopo aver esploso il colpo, i rapinatori sono riusciti ad impossessarsi del prezioso cronografo prima di far perdere le proprie tracce.

​Una vicenda che presenta ancora diversi punti da chiarire e contorni singolari, a partire dai comportamenti post-aggressione. La vittima si è infatti presentata inizialmente al pronto soccorso del “Vito Fazzi” dove, subito dopo le prime fasi di accettazione, ha deciso di allontanarsi volontariamente senza attendere il completamento degli accertamenti medici. Soltanto il giorno successivo il 26enne ha fatto ritorno nella struttura sanitaria, dove è stato infine ricoverato e sottoposto a un intervento chirurgico per la rimozione del proiettile o la cura della lesione.

​Sull’episodio sono attualmente in corso gli accertamenti da parte dei Carabinieri della Compagnia di Lecce. Gli investigatori dell’Arma stanno lavorando per ricostruire con esattezza la dinamica dei fatti, verificare la veridicità di ogni dettaglio fornito nel corso della denuncia e raccogliere tutti gli elementi utili per risalire all’identità dei due rapinatori in fuga.