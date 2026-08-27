Lecce, l’Assessore alla Mobilità e ai Trasporti Giancarlo Capoccia: “Parcheggi di interscambio e navette, una strategia vincente al servizio della città”

LECCE – La festa di Sant’Oronzo quest’anno ha registrato tantissime presenze e moltissimi utenti sui bus pubblici. “Anche questa edizione della Festa Patronale ha confermato l’efficienza e l’efficacia della strategia basata sull’integrazione tra parcheggi di interscambio e servizio navette – afferma Giancarlo Capoccia, Assessore alla Mobilità e ai Trasporti del Comune di Lecce – Una scelta organizzativa che ha consentito a decine di migliaia di cittadini e visitatori di raggiungere il centro cittadino in sicurezza, riducendo il traffico e i disagi alla circolazione.

Un risultato che non sarebbe stato possibile senza il grande lavoro svolto da SGM. Desidero rivolgere un sincero ringraziamento a tutte le donne e gli uomini dell’azienda che, con professionalità, disponibilità e spirito di servizio, si sono prodigati in queste intense giornate per garantire un trasporto pubblico efficiente a tutti i fruitori della Festa Patronale.

La loro dedizione rappresenta un valore aggiunto per la città e dimostra come, attraverso il lavoro di squadra e una pianificazione attenta, sia possibile offrire servizi di qualità anche in occasione di eventi che richiamano decine di migliaia di persone.

Continueremo a investire su un modello di mobilità sostenibile ed efficiente, convinti che l’utilizzo dei parcheggi di interscambio e del trasporto pubblico rappresenti la strada giusta per coniugare accoglienza, sicurezza e vivibilità della nostra città”.