Sparano al volto di una gatta: indagini in corso

BARBARANO (Lecce) – Un grave episodio di maltrattamento ai danni di un animale si è verificato a Barbarano, frazione del Comune di Morciano di Leuca, dove un gatto domestico è stato ferito al volto da un colpo d’arma da fuoco esploso da distanza ravvicinata.

La gatta di proprietà, che vive accudita dai suoi proprietari nella frazione salentina, è riuscita a sopravvivere all’aggressione. Per salvarla è stato tuttavia necessario un urgente e delicato intervento chirurgico condotto da un medico veterinario, che ha provveduto all’estrazione di un pallino in acciaio del calibro di 5 millimetri conficcato in piena fronte.

Sull’accaduto sono intervenute le Guardie Zoofile del Nucleo di Polizia Giudiziaria di Agriambiente Lecce, che hanno inoltrato una Comunicazione di Notizia di Reato (CNR) a carico di ignoti alla Procura della Repubblica di Lecce. Gli investigatori sostengono fermamente la volontarietà del gesto ed escludono l’ipotesi di un incidente: la traiettoria e la distanza ravvicinata indicano l’intenzione di colpire direttamente l’animale, forse per sadismo, macabro divertimento o nel tentativo di sfigurarlo o ucciderlo.

“Un gesto crudele, inspiegabile e barbaro che costituisce un reato grave”, hanno sottolineato i rappresentanti del nucleo. Il Vice Coordinatore delle Guardie Zoofile Agriambiente Lecce e componente della Commissione per la Prevenzione del Randagismo della Regione Puglia, Pierre Luigi Trovatello, ha definito l’atto come disumano e vigliacco, ricordando che l’animale si è verosimilmente avvicinato con fiducia al suo aggressore prima degli spari.

Le Guardie Zoofile di Agriambiente Lecce hanno lanciato un appello alla cittadinanza affinché chiunque abbia assistito ai fatti o sia in possesso di informazioni utili si faccia avanti, scrivendo all’indirizzo e-mail nucleoguardiezoofile.agri.le@gmail.com con la garanzia dell’assoluto anonimato.

Qualora l’autore del gesto dovesse essere individuato, rischierebbe una severa condanna ai sensi della nuova Legge 82/2025, che ha inasprito le pene penali per i reati di maltrattamento e uccisione non necessaria di animali.