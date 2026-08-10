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Castri di Lecce celebra la tradizione con la “Sagra te li piatti te na fiata” dal 21 al 23 agosto

Cronaca e notizie da Lecce e provincia

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