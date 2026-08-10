Castri di Lecce celebra la tradizione con la “Sagra te li piatti te na fiata” dal 21 al 23 agosto

CASTRI (Lecce) – Settima edizione per la “Sagra te li piatti te na fiata” dal 21 al 23 agosto in via G. Pascoli a Castri di Lecce. Anche quest’anno la Pro Loco organizza un vero e proprio viaggio attraverso i sapori e le tradizioni culinarie del nostro territorio, un’occasione imperdibile per riscoprire ricette che raccontano storie di famiglie e di comunità.

Il menù, come sempre, sarà un omaggio alla cucina salentina, quella più semplice e genuina, con piatti realizzati con passione e ingredienti freschi. Si potranno gustare i deliziosi maccarruni fatti a casa, la pignata te pasuli che porterà in tavola il sapore autentico dei legumi, mentre le fave nette accompagnate da cicorie selvatiche faranno sentire ancora una volta tutto il calore della tradizione. Non mancheranno i pummitori e i pipirussi scattarisciati e, novità che lo scorso anno ha fatto impazzire i visitatori, i cecamariti, tipiche frittelle contadine ricche di sapore. E per chi cerca l’eccellenza locale, la Pappaiottula al forno, riconosciuta dal marchio DE.CO, è irrinunciabile!

Non una comune sagra, però, ma più una grande trattoria all’aperto: immaginate di gustare i vostri piatti preferiti seduti a un tavolo condiviso, circondato da amici e familiari ma anche da gente che vedrete per la prima volta, mentre il suono della musica crea un sottofondo delicato, perfetto per conversare e ridere insieme. Quest’anno, la Pro Loco ha scelto di mantenere il volume a un livello tale da permettere a tutti di godere della compagnia senza dover alzare la voce, ricreando l’intimità delle tavolate di un tempo.

Particolare attenzione sarà riservata all’inclusività: sarà presente uno stand gluten free, per garantire che chiunque possa partecipare a questa festa dei sapori senza preoccupazioni. La sagra non è solo un’occasione per mangiare, ma un momento di condivisione e di festa, dove ogni piatto racconta una storia e ogni risata crea legami.

L’evento si svolgerà dal 21 al 23 agosto, dalle ore 20.00 alle 24.00, presso via G. Pascoli a Castri di Lecce.

Il programma musicale arricchirà ulteriormente l’atmosfera: venerdì 21 si esibirà l’Allegra Compagnia Cantante, sabato 22 sarà la volta di Li Vasapiedi, e domenica 23 chiuderà la sagra Talita Kum Taranta Migrante.