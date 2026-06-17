“Voci dal mondo” di Terzo Millennio fa tappa a Castri di Lecce

CASTRI DI LECCE – Prosegue “Voci dal mondo“, la rassegna itinerante di Terzo Millennio-Laboratorio di umana solidarietà in occasione della Giornata mondiale del Rifugiato 2026. Dopo Presicce-Acquarica, si fa tappa a Castri di Lecce venerdì 19 dove alle 21, in piazza Papari, la serata si declina alle parole che uniscono, che costruiscono ponti, superano pregiudizi e creano relazioni.

A seguire il live di Zinharua feat. Tonino Carotone (Ingresso libero e gratuito).

Zinharua e Tonino Carotone: due universi musicali si incontrano sul palco per dar vita a uno show esplosivo, trascinante e profondamente originale. Un viaggio tra groove elettronico, ritmi balkan, sonorità mediterranee e la voce inconfondibile di un’icona della musica internazionale.

Zinharua è un progetto nato nel Sud Italia, tra Puglia e Calabria. Il cuore del gruppo è un trio formato da Emanuele Calvosa (tromba), Gino Semeraro (chitarra) e Antonio Dema (batteria). A questi si uniscono, per questo spettacolo, due nuovi elementi: Paco Carrieri alle tastiere e Mike Minerva al basso.

L’elettronica si fonde con le radici popolari, l’improvvisazione con la precisione ritmica, e ogni brano diventa una festa sonora da vivere intensamente.

A condividere il palco, Tonino Carotone, artista irriverente e poeta urbano, capace di incantare il pubblico con uno stile che mescola teatro, passione latina e canzone italiana d’autore. Dai suoi esordi in Spagna al successo internazionale con brani come “Me cago en el amor” e “Tu vuò fa l’americano”, Carotone ha calcato i palchi di tutto il mondo e collaborato con artisti come Manu Chao, Bandabardò, Roy Paci, Africa Unite e tanti altri.

La tappa successiva di “Voci dal mondo” è a Borgagne sabato 27 giugno con saperi e sapori dal mondo.

Voci dal mondo” prosegue fino a luglio e riconosce nella voce il primo strumento di incontro, espressione e condivisione. Prima di ogni lingua comune e di ogni traduzione esistono canti, racconti, ritmi e suoni capaci di parlare direttamente alle persone. Le voci attraversano confini, culture e generazioni; raccontano storie, custodiscono memorie e costruiscono ponti. Si riconferma il format a tappe coinvolgendo paesi, piazze, oratori e spazi di comunità del Salento che saranno interessate da incontri, laboratori, degustazioni, sport, musiche e spettacoli, per celebrare l’incontro, l’accoglienza e il diritto di ogni persona a essere vista, ascoltata e riconosciuta.