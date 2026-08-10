Ritrovate “marmotte” e torce, potrebbero essere quelle dell’assalto al bancomat

San Donato di Lecce – Ritrovate, abbandonate nelle vicinanze di un muretto a secco, due “marmotte”. Si tratta degli ordigni artigianali solitamente utilizzato per far esplodere gli sportelli Atm e, in questo caso, potrebbero essere riconducibili all’assalto al bancomat della Banca popolare pugliese, nella notte tra il 3 e il 4 agosto scorsi, a San Donato di Lecce.
Il ritrovamento è avvenuto nelle scorse ore nelle vicinanze della filiale Bpp presa di mira e nella stessa zona sono state trovate anche torce e altro materiale sospetto, tutto sottoposto a sequestro.
Proseguono così le indagini dei carabinieri e per la presenza degli ordigni è stato richiesto l’intervento degli artificieri dei Nuclei Investigativi dei Carabinieri di Lecce e Taranto, che hanno provveduto alle operazioni di messa in sicurezza e alla successiva distruzione in condizioni controllate.
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