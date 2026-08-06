Collepasso in controtendenza, la Tari non aumenta per il terzo anno consecutivo

Mentre tutte le amministrazioni sono costrette ad aumentare i costi della Tari 2026, a Collepasso nessun aumento per il terzo anno consecutivo. Il Consiglio Comunale approva il PEF 2026-2029 e conferma le tariffe dell’anno precedente. Si tratta di un risultato di particolare rilievo, soprattutto se si guarda a quanto sta accadendo nel resto del territorio.

In numerosi Comuni della provincia di Lecce, infatti, l’approvazione dei nuovi Piani Economici Finanziari ha determinato aumenti significativi della TARI, in molti casi anche a due cifre, con inevitabili ripercussioni sui bilanci delle famiglie e delle attività economiche.

Collepasso, invece, va in controtendenza.

Per il terzo anno consecutivo, infatti, l’Amministrazione Comunale è riuscita a mantenere invariate le tariffe TARI, dimostrando che il contenimento della pressione tributaria non è il frutto di una scelta occasionale, ma il risultato di una strategia amministrativa costruita negli anni, fondata sulla programmazione, sul controllo della spesa, sull’efficienza del servizio e su una gestione finanziaria responsabile.

“Il mantenimento delle tariffe – dichiara l’Assessore al Bilancio e ai Tributi, Dott. Giuseppe Castellana – non è frutto del caso né di una scelta estemporanea. È il risultato di un lavoro costante di programmazione, di un’attenta gestione dei conti pubblici e di una precisa volontà politica dell’Amministrazione comunale: garantire servizi efficienti senza scaricare ulteriori costi sui cittadini.

Riuscire a mantenere invariata la TARI per il terzo anno consecutivo significa dimostrare che è possibile governare in maniera strutturale i costi del servizio di gestione dei rifiuti, senza rinunciare alla qualità della raccolta e dello smaltimento. È un risultato concreto che tutela le famiglie, sostiene le imprese e rafforza la fiducia dei cittadini verso le istituzioni”.

L’approvazione del nuovo PEF garantisce la piena copertura dei costi del servizio di igiene urbana, nel rispetto della normativa vigente e degli indirizzi dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), assicurando al tempo stesso l’equilibrio economico-finanziario del servizio. Ma questo importante traguardo è stato reso possibile anche grazie ad un modello virtuoso di gestione del ciclo dei rifiuti. Negli ultimi anni l’Amministrazione comunale ha perseguito una strategia finalizzata al contenimento strutturale dei costi, intervenendo sia sull’efficientamento del servizio sia sulla valorizzazione economica dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata.

In particolare, il mantenimento delle tariffe è stato possibile grazie:

* al contenimento dei costi di conferimento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati;

* al recupero di valore derivante dai materiali riciclati, quali carta, cartone, plastica, vetro e metalli;

* ad una costante attività di monitoraggio dei costi e di programmazione economico-finanziaria.

La raccolta differenziata fa la differenza.

A Collepasso la raccolta differenziata si è ormai consolidata su valori stabilmente superiori al 70%, attestandosi oggi al 73%, un risultato che colloca il Comune tra le realtà più virtuose del territorio.

Più raccolta differenziata significa:

* meno rifiuti indifferenziati destinati allo smaltimento;

* minori costi di conferimento in discarica;

* maggiori ricavi derivanti dal recupero dei materiali riciclabili;

* una TARI più contenuta per cittadini e imprese.

È la dimostrazione concreta che investire nelle politiche ambientali significa non solo tutelare l’ambiente, ma anche produrre benefici economici per l’intera comunità.

“Desidero rivolgere un sincero ringraziamento ai cittadini di Collepasso – dichiara la Sindaca, Avv. Laura Manta – perché questo risultato appartiene all’intera comunità. L’Amministrazione ha fatto la propria parte attraverso una gestione seria, responsabile e lungimirante, ma il merito è anche dei tanti cittadini che ogni giorno differenziano correttamente i rifiuti con senso civico e attenzione per l’ambiente.

Ogni rifiuto conferito correttamente significa meno costi di smaltimento, maggiori ricavi dalla valorizzazione dei materiali riciclabili e, quindi, una TARI più contenuta. È la dimostrazione che quando istituzioni e cittadini collaborano si possono raggiungere risultati importanti: un ambiente più pulito e un beneficio economico concreto per famiglie e imprese”.

L’Amministrazione comunale sottolinea come il mantenimento delle tariffe per il terzo anno consecutivo rappresenti la conferma di una gestione seria e lungimirante, capace di coniugare sostenibilità economica, efficienza del servizio, tutela dell’ambiente e attenzione verso cittadini e imprese.

«In un periodo in cui gli aumenti sembrano diventati inevitabili – conclude il Dott. Giuseppe Castellana, Assessore al Bilancio e ai Tributi – amministrare significa programmare con responsabilità, utilizzare al meglio le risorse pubbliche e fare scelte che guardino al futuro”.