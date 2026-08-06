La ricetta del giorno: Spaghetti con crema di ricotta su pesto di basilico e caviale di pomodoro

Tutto quello che bisogna sapere per preparare questo buonissimo primo piatto
Ingredienti:
– 150 g di spaghetti
– 200 g di ricotta
– 25 g di basilico
– 15 g di pinoli
– 250 ml di passata di pomodoro
– 50 ml di acqua
– 2 g di agar agar
– q.b. Olio extravergine d’oliva
– q.b. Sale e pepe
Procedimento:
1. Portate ad ebollizione, in un pentolino, la salsa di pomodoro insieme all’acqua e all’agar agar.
2. Spegnete il fuoco e lasciate intiepidire. Ora versate il composto, aiutandovi con un dosatore, in un bicchiere pieno di olio d’oliva freddo (-4°c).
3. Per il pesto, frullate: basilico, pinoli, sale, olio e pepe; con un frullatore ad immersione.
4. Per la crema di ricotta, in una ciotola: ricotta, pepe, sale e acqua di cottura. Deve raggiungere una consistenza cremosa.
5. Lessate la pasta e scolatela al dente nella crema di ricotta. Impiattate come in foto.
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