Venerdì 31 luglio “La spada e l’incanto. Sulle orme di Francesco d’Assisi” di Massimo Donno e Fabrizio Saccomanno nel Palazzo Baronale

COLLEPASSO (Lecce) – Venerdì 31 luglio alle 20:45 (ingresso libero | info 3285317676), nel Palazzo Baronale di Collepasso, per l’estate collepassese promossa dal Comune, va in scena “La spada e l’incanto. Sulle orme di Francesco d’Assisi”, produzione di Ura Teatro e Art&Lab Lu Mbroia. Il cantante e chitarrista Massimo Donno, autore dei brani originali, e Fabrizio Saccomanno, che firma il testo insieme a Fabrizio Pugliese, propongono un viaggio teatrale e musicale che prende le mosse dal Cantico delle Creature, da oltre otto secoli celebrazione del creato, per aprirsi a una riflessione laica sull’equilibrio tra l’essere umano e il mondo. Francesco è uomo e mito, santo e ribelle, poeta e rivoluzionario. La sua figura diventa il centro di un atto poetico e politico che invita a custodire ciò che ci circonda e a riconoscerci parte di un unico, fragile mosaico. Le parole si fondono con le canzoni composte da Donno, che nel suo quinto lavoro discografico, pubblicato da Squilibri e arrangiato con Riccardo Tesi, si ispira liberamente al Cantico per raccontare l’universo: una realtà sconfinata, in bilico tra luce e oscurità, capace di rovesciarsi nel proprio opposto e precipitare nell’inferno degli uomini. Un’esperienza che intreccia testo e suoni, visioni e memorie, attraversando tempi e linguaggi. Un omaggio, una riscoperta, uno sguardo nuovo sull’essenziale.