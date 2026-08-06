L’unico bancomat fuori servizio da giorni a Torre dell’Orso, disagi per turisti e abitanti

TORRE DELL’ORSO (Lecce) – Da alcuni giorni l’unico sportello bancomat presente a Torre dell’’Orso, che si trova in pieno centro sul Lungomare Matteotti, sotto i portici di fronte l’anfiteatro, risulta “fuori servizio”. Comprensibile il disagio dei numerosi turisti e residenti della marina melendugnese.

Grande soprattutto lo stupore di tanti stranieri che, in cerca di qualche euro, hanno avuto la sorpresa di non trovare uno sportello Atm regolarmente funzionante, tanto che per poter prelevare sono stati costretti ad andare al paese più vicino, Melendugno.

Sul vetro dello sportello Atm campeggia la scritta “Fuori servizio”. Fatto sta che, uno dei servizi principali risulta inesistente, e le lamentele di turisti e abitanti sono più che comprensibili.