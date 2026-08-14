Concertone 2026: come raggiungere Melpignano il 22 agosto

In vista del Concertone de La Notte della Taranta, in programma sabato 22 agosto nel piazzale dell’ex Convento degli Agostiniani di Melpignano, la Fondazione invita il pubblico a organizzare in anticipo il viaggio e a privilegiare, quando possibile, i servizi di trasporto collettivo predisposti per l’evento, che è a ingresso gratuito.

I servizi per le persone con disabilità

Le prove del 21 agosto e il Concertone del 22 agosto saranno accessibili attraverso i servizi AbilFesta. Sono previsti un info point e un servizio di assistenza dedicati, un’area riservata per assistere all’evento, un parcheggio in prossimità del piazzale, servizi igienici accessibili, dispositivi per la mobilità come sedie a rotelle, cuffie antirumore e supporto psicologico.

I posti sono limitati e la prenotazione comprende l’accesso della persona con disabilità e di un accompagnatore. Il servizio è riservato alle persone con disabilità riconosciuta al 100 per cento regolarmente prenotate. L’arrivo è consigliato tra le ore 18 e le 19; dopo le ore 20 non saranno garantiti l’accesso all’area riservata e la disponibilità del parcheggio dedicato.

Prenotazioni e indicazioni sui percorsi sono disponibili nella pagina AbilFesta dedicata a La Notte della Taranta 2026. Per informazioni e richieste particolari è possibile contattare il numero 327 3030027 o scrivere all’indirizzo abilfesta@gmail.com.

Treni e autobus di FS Sud Est

Si rinnova la collaborazione tra La Notte della Taranta e FS Sud Est, anche quest’anno vettore ufficiale di uno degli eventi più apprezzati nel panorama musicale internazionale e locale.

Per il Concertone finale, in programma sabato 22 agosto, a Melpignano, in provincia di Lecce, FS Sud Est, d’intesa con la Regione Puglia, committente del servizio, mette a disposizione oltre 12mila posti a bordo di treni e bus per raggiungere il luogo dell’evento.

Sono 46 le corse straordinarie dirette in bus da Parabita, Collepasso, Otranto, Poggiardo, Tricase, per un totale di 4500 posti offerti.

Potenziata anche l’offerta ferroviaria con 18 treni straordinari sulla linea Lecce – Melpignano – Maglie, dalle 18.00 alle 5.00 del mattino seguente, per i circa 5 mila viaggiatori attesi e 12 treni aggiuntivi diretti sulla linea Gallipoli – Zollino – Melpignano – Maglie, dalle 17.00 alle 4.00 del giorno dopo, per circa 3 mila passeggeri.

Il personale di assistenza sarà presente nelle principali località di partenza e nella stazione di Melpignano per fornire informazioni e supporto ai viaggiatori.

Maggiori dettagli sugli orari delle corse e l’acquisto dei biglietti sono disponibili sul FS Sud Est e trenitalia.com

Si consiglia di acquistare in anticipo i titoli di viaggio di andata e ritorno per accedere velocemente ai mezzi superando agevolmente le operazioni di filtro previste in tutte le località di imbarco.

I collegamenti Busforfun

Busforfun, partner ufficiale per la mobilità del Concertone, organizzerà collegamenti di andata e ritorno da oltre 40 località. Nel Salento sono previste partenze da Lecce, Maglie, Otranto, Alimini, Torre dell’Orso, San Foca, Roca Vecchia, San Cataldo, Torre Specchia Ruggeri, Castro, Santa Cesarea Terme, Tricase Porto, Leuca, Gallipoli, Casarano e Taviano. Ulteriori collegamenti partiranno da numerose città pugliesi, tra cui Bari, Brindisi, Taranto, Foggia, Andria, Altamura, Fasano, Monopoli, Francavilla Fontana, Grottaglie e Mesagne, e da località della Basilicata, della Campania, della Calabria, del Molise e dell’Abruzzo, come Matera, Potenza, Napoli, Salerno, Cosenza, Catanzaro, Lamezia Terme, Termoli, Pescara e Vasto.

Gli autobus raggiungeranno Melpignano prima dell’inizio dello spettacolo e ripartiranno al termine del Concertone, riportando i passeggeri alle rispettive località di provenienza. Fermate, orari, tariffe e disponibilità dei posti variano secondo la direttrice prescelta e possono essere verificati sulla pagina Busforfun dedicata a La Notte della Taranta. Poiché i posti sono limitati, si raccomanda di prenotare il viaggio in anticipo.

Parcheggi

Chi raggiungerà Melpignano con un mezzo privato potrà prenotare il parcheggio attraverso la pagina Parkforfun dedicata al Concertone. Per le automobili saranno disponibili il parcheggio P1 nella zona industriale di Melpignano, il P3 nella zona industriale di Castrignano de’ Greci e il P4 nella zona industriale di Cursi, con una tariffa di 8 euro. Il P3 accoglierà anche i camper, mentre le motociclette saranno indirizzate al P5, nei pressi del Conad della zona industriale di Melpignano.

Le aree apriranno alle ore 12 del 22 agosto e chiuderanno alle ore 3 del 23 agosto. Il ticket dovrà essere stampato ed esibito all’ingresso. Per chi ha effettuato la prenotazione, il posto sarà garantito a condizione che l’accesso avvenga entro le ore 19.30; dopo tale orario non potrà essere assicurata la disponibilità. In base alle condizioni del traffico, i veicoli potranno essere indirizzati verso un’area di sosta diversa da quella selezionata.

Per raggiungere il P1 sono previsti itinerari differenti secondo la provenienza: l’accesso da nord sarà utilizzabile fino alle ore 18, quello da ovest fino alle ore 17, mentre un ulteriore percorso è riservato ai veicoli provenienti da sud. Prima della partenza si raccomanda di consultare sulla pagina Parkforfun le mappe aggiornate e di seguire esclusivamente i percorsi indicati.

Viabilità e accesso dei bus:

A causa di un importante cantiere attivo sulla SS16, tutti i bus sono tenuti a seguire esclusivamente il percorso dedicato in base alla propria provenienza. Prima della partenza, è necessario verificare il percorso corretto consultando la mappa grafica e seguendo l’itinerario indicato per la propria direzione di arrivo (da nord, da sud, da ovest) sulla pagina dedicata.

Si raccomanda di pianificare l’arrivo al parcheggio entro le ore 16:00. Gli arrivi successivi potrebbero coincidere con il traffico veicolare diretto all’evento, con conseguenti rallentamenti e tempi di accesso significativamente più lunghi.

Tutti gli aggiornamenti sulle modalità di accesso a Melpignano e sui servizi di mobilità saranno pubblicati nella sezione “Come raggiungerci” del sito della Fondazione La Notte della Taranta.