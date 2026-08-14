Falso carabiniere: anziano ingannato con una videochiamata, perde 11mila euro

Non accenna a fermarsi la piaga dei raggiri ai danni degli anziani. L’ultimo episodio si è verificato

attraverso un meccanismo particolarmente insidioso che ha sfruttato anche la tecnologia per rendere più credibile il raggiro. Nelle ultime ore, un 69enne del posto, si è rivolto ai Carabinieri dopo essersi accorto di essere stato vittima di una frode che gli è costata 11mila euro.

Secondo quanto denunciato, la vittima aveva ricevuto sul proprio telefono cellulare un SMS che lo informava di un pagamento da lui non autorizzato e lo invitava a contattare un numero telefonico qualora non avesse effettuato personalmente l’operazione. Seguendo le indicazioni ricevute, l’uomo è stato successivamente indirizzato a una videochiamata durante la quale due soggetti, presentatisi con indosso uniformi apparentemente riconducibili all’Arma dei Carabinieri, lo avrebbero convinto che fosse in corso un tentativo di truffa ai suoi danni.

Per scongiurare il presunto pericolo, i due lo avrebbero indotto a effettuare un bonifico bancario verso un determinato IBAN, insistendo affinché mantenesse attiva la videochiamata per tutta la durata dell’operazione. Convinto di essere in contatto con veri Carabinieri e di stare mettendo al sicuro il proprio denaro, l’uomo avrebbe eseguito le indicazioni ricevute, trasferendo la somma di circa 11mila euro. Solo successivamente si sarebbe reso conto di essere stato a sua volta truffato e si è rivolto ai Carabinieri. Sono in corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica del raggiro e individuare i responsabili.

L’appello dei Carabinieri: “Non chiediamo mai denaro”

Dal Comando Provinciale Carabinieri di Lecce viene rinnovato l’invito a prestare la massima attenzione. I Carabinieri non chiedono mai ai cittadini di effettuare bonifici, consegnare denaro o trasferire somme di denaro per mettere al sicuro i propri risparmi. L’Arma non contatta inoltre i cittadini attraverso videochiamate o SMS per comunicazioni di questo genere.

Di fronte a richieste di denaro, anche quando provengano apparentemente da appartenenti alle Forze dell’Ordine e siano accompagnate da uniformi, immagini o altri elementi utilizzati per rendere credibile il racconto, è fondamentale non effettuare alcuna operazione e interrompere immediatamente la comunicazione, contattando il Numero Unico di Emergenza 112 o recandosi presso la più vicina Stazione Carabinieri.

I truffatori, purtroppo, non vanno mai in ferie. Anche durante il periodo estivo continuano a escogitare modalità sempre nuove per raggiungere le loro vittime, sfruttando anche strumenti tecnologici per rendere più credibili i loro raggiri.

Le recenti denunce e gli arresti eseguiti dai Carabinieri in diverse località del Salento confermano quanto il fenomeno continui a rappresentare una concreta minaccia, soprattutto nei confronti delle persone più anziane. La raccomandazione è dunque quella di non fidarsi mai di chi, attraverso una telefonata, un SMS o una videochiamata, si presenta come Carabiniere e chiede denaro o disposizioni bancarie. In caso di dubbio, la chiamata al 112 consente di verificare immediatamente la situazione e di attivare tempestivamente l’intervento dei “veri” Carabinieri.