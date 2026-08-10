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Festival Itinerante “Le vie del Mediterraneo”, a Ugento la pizzica incontra l’arbërëshe con Salvatore Galeanda e l’elettronica con Trevize

Musiche dell'area ionica, lingua arbëreshë e sperimentazione elettronica al centro della serata in piazza Duomo, dalle ore 20.30. In apertura La Scuola di danza

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