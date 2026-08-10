Nel leccese offerte di lavoro anche a San Lorenzo: 298 posti disponibili

Anche in pieno agosto non mancano le offerte di lavoro attive presso i Centri per l’Impiego dell’Ambito di Lecce di Arpal Puglia. Il report, in via eccezionale bisettimanale dal 10 al 24 agosto, evidenzia un volume complessivo di 298 posizioni aperte, distribuite su 147 annunci.

Il panorama del mercato del lavoro locale vede in primo piano le richieste del settore costruzioni e installazione impianti con 91 posizioni aperte, seguito dal comparto tessile-abbigliamento-calzaturiero con 36 opportunità.

A seguire, si posizionano con 18 posizioni ciascuno il settore sanità, servizi alla persona e farmaceutico; il commercio; l’industria e settore metalmeccanico. Seguono il settore agricoltura, pesca, agroalimentare e ambiente e il settore amministrativo e informatico con dodici posizioni ciascuno, mentre le telecomunicazioni registrano undici posti disponibili. Chiudono l’elenco il settore pulizie e multiservizi e il settore riparazione veicoli e trasporti con cinque posizioni per entrambi, il comparto pedagogico e istruzione con quattro offerte, l’industria del legno e il settore bellezza e benessere con due posizioni cadauno, e infine l’artigianato con una posizione. Per il Collocamento Mirato, il bollettino riporta nove posizioni destinate a persone con disabilità (art. 1 L. 68/99) e 14 posizioni riservate a persone appartenenti alle categorie protette (art. 18 L. 68/99).

Infine, per tirocini formativi si contano dieci posizioni aperte. Diverse le proposte di lavoro e formazione all’estero, promosse tramite la rete EURES, che facilita la mobilità professionale a livello europeo.

Resta aperta la possibilità di iscriversi agli elenchi Pr.O.N.T.O. I.D.O. per i settori agricoltura, giornalismo e comunicazione, turismo, socio-sanitario e lavoro di cura. Tramite l’adesione, si può manifestare la propria pronta disponibilità affinché il proprio profilo venga segnalato alle aziende in cerca di personale. L’iscrizione dev’essere effettuata tramite il seguente form: https://forms.gle/M24dUWTrhyJR8aTW9 .

Gli annunci di lavoro gestiti da ARPAL sono conformi ai criteri di neutralità previsti nel Decreto Legislativo n. 96/2026, le procedure di selezione rispettano i principi di non discriminazione e di parità di accesso, garantendo la massima trasparenza e inclusività in linea con la normativa vigente.

La ricerca di personale è aperta a candidate e candidati di qualsiasi orientamento o espressione di genere, orientamento sessuale, età, etnia e credo religioso. Le offerte sono consultabili nel dettaglio sul portale Lavoro per Te Puglia, da cui si può procedere direttamente all’invio della candidatura.

AVVISO PUBBLICO: ISCRIZIONE ALL’ELENCO REGIONALE DEGLI ASSISTENTI FAMILIARI

È sempre attivo l’Avviso Pubblico per la formazione dell’Elenco degli Assistenti Familiari della Regione Puglia, una misura strategica a cura di Regione Puglia – Dipartimento Welfare e ARPAL Puglia, finanziata tramite il Fondo Nazionale per le Non Autosufficienze. L’obiettivo è potenziare i servizi di incrocio domanda-offerta a supporto delle famiglie. L’iscrizione all’elenco, gestito dai Centri per l’Impiego, permette di manifestare la propria pronta disponibilità lavorativa per l’assistenza a persone con disabilità o anziane non autosufficienti, senza che ciò costituisca una procedura selettiva o dia diritto a una assunzione automatica.

Requisiti principali:

Maggiore età e residenza/domicilio in Puglia.

Buona conoscenza della lingua italiana e idoneità fisica.

Assenza di condanne penali o carichi pendenti.

Per cittadini extracomunitari: regolare permesso di soggiorno.

La domanda di iscrizione e la documentazione richiesta possono essere trasmesse telematicamente compilando il modulo online oppure consegnate a mano presso il Centro per l’Impiego di propria competenza. Per ulteriori dettagli, si può consultare il seguente link: https://tinyurl.com/mw7cmaks.