Controlli sul litorale di Salve: Sequestrati 98 lettini e 23 ombrelloni

Prosegue senza sosta l’attività di controllo e presidio del territorio comunale, con particolare attenzione alla fascia costiera e al corretto utilizzo delle spiagge e delle aree demaniali.

Nella giornata di martedì 11 agosto, la Polizia Locale di Salve, la Polizia di Stato, la Guardia di Finanza e la Capitaneria di Porto di Gallipoli hanno condotto un’operazione congiunta lungo il litorale di Salve.

Nel corso dell’intervento sono stati sequestrati 98 lettini, 23 ombrelloni, due carretti e circa 300 tra gonfiabili e altri articoli da mare.

L’operazione rappresenta un nuovo e significativo passaggio nell’ambito delle attività avviate per contrastare ogni forma di occupazione irregolare del demanio, tutelare la libera fruizione delle spiagge e verificare il rispetto delle norme che disciplinano le attività esercitate lungo la costa.

Un lavoro che prosegue in continuità con i controlli effettuati nelle scorse settimane e che ha già portato all’accertamento di diverse irregolarità, alla contestazione di violazioni e al sequestro di attrezzature utilizzate in maniera non conforme alle disposizioni vigenti.

L’obiettivo resta quello di garantire un equilibrio corretto tra lo svolgimento delle attività economiche, il rispetto delle regole e il diritto di cittadini e visitatori a usufruire liberamente e in sicurezza del patrimonio costiero di Salve.

La tutela del litorale richiede un’attività costante, capillare e coordinata. Proprio la collaborazione tra i diversi organi competenti consente di rafforzare la presenza istituzionale sul territorio e di intervenire con maggiore efficacia sulle situazioni non conformi.

I controlli proseguiranno anche nelle prossime settimane, soprattutto nel periodo di maggiore afflusso, per assicurare il rispetto della legalità, la salvaguardia del demanio marittimo, il decoro delle spiagge e una fruizione ordinata e sicura dell’intera fascia costiera.