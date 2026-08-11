Falò senza fuoco, la notte di San Lorenzo cambia volto: tra casse bluetooth, trap, citronelle, tende e ordinanze

OTRANTO – Non c’è più una chitarra in spiaggia: i tempi sono cambiati. La citronella per le zanzare, con la sua tenue fiammella, ha preso il posto dei falò. Le casse sparano a palla musica trap. Ci sono le tende, la notte è calda e nessuno rinuncia a fare un tuffo in mare. Il centro di Otranto è deserto già all’1:30. Non è più come un decennio fa, quando si ballava tutta la notte al Maestrale, che era un punto di ritrovo per tutte le generazioni, oppure allo Spinnaker, su al castello. Hanno vinto gli anziani residenti e le ordinanze restrittive, che sono sempre la maggioranza e vogliono che il silenzio regni sovrano anche nelle notti di San Lorenzo. Alle forze dell’ordine, con la penuria di personale che c’è, conviene, agli amministratori pure, perché devono curarsi il proprio elettorato.

Quindi fioccano le ordinanze per limitare, proibire, spegnere serate danzanti in tante città del Salento. È il ritratto di una tradizione che negli anni è cambiata profondamente e che la notte di San Lorenzo, a Otranto, ha mostrato in tutta la sua evoluzione. Anche i locali storici dove si ballava fino all’alba in riva al mare, come il Dolce Riva, oggi sono chiusi e al loro posto restano soltanto sterpaglie e ricordi. Una trasformazione che si è accentuata negli ultimi anni, soprattutto dopo la stagione delle ordinanze legate alla pandemia, quando limitazioni e divieti sono entrati nella quotidianità e, in molti casi, sono rimasti anche dopo la fine dell’emergenza.

Eppure la voglia di stare insieme non è scomparsa. Si è semplicemente adattata. I falò, ormai vietati praticamente ovunque, hanno lasciato spazio a piccoli gruppi di ragazzi seduti sulla sabbia. Al posto delle fiamme ci sono le candele alla citronella, mentre le chitarre sono state sostituite dalle casse bluetooth che diffondono soprattutto musica trap. Le tende punteggiano l’arenile, qualcuno trascorre l’intera notte sulla spiaggia e non manca chi si concede un tuffo sotto le stelle.

Anche ieri sera la spiaggia di Otranto era affollata da centinaia di ragazzi con le loro casse, le birre, le risate e le solite cose di sempre, quelle che fanno gli adolescenti in estate in riva al mare. Nessun grande evento organizzato, ma tanti piccoli gruppi che hanno scelto la spiaggia per vivere la notte di San Lorenzo aspettando le stelle cadenti.

Una tendenza che sembra destinata a consolidarsi. Le amministrazioni comunali continuano a fare ricorso a ordinanze sempre più restrittive per contenere rumori e musica, nel tentativo di conciliare il diritto al riposo dei residenti con quello dei giovani di vivere la notte. Eppure, quelle notti danzanti d’agosto, con lidi illuminati e musica fino a notte fonda, come piccole piazze in cui ci si ritrovava tutti, non erano per niente male (ci sono ancora in alcune zone del Salento, ma sono molte di meno). Intanto, il tradizionale falò di San Lorenzo si trasforma: il fuoco scompare, restano la spiaggia, gli amici e la musica, molto diversa dal passato, ma la voglia di una serata indimenticabile in riva al mare è la stessa di sempre.