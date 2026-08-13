Le previsioni meteo di domani 14 agosto

Puglia – Tempo asciutto su tutta la regione nel corso della giornata con cieli che saranno sereni al mattino e al più poco nuvolosi nel pomeriggio. In serata e nottata nessuna variazione con tempo asciutto ovunque e con ampie schiarite.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino stabilità diffusa sulle regioni settentrionali con sole prevalente. Nel pomeriggio locali temporali in sviluppo sui settori a ridosso dei rilievi, specie sulle Alpi occidentali, soleggiato su coste e pianure. In serata tempo in generale miglioramento con cieli sereni o poco nuvolosi.

AL CENTRO

Al mattino tempo stabile con sole prevalente su tutte le regioni. Al pomeriggio poche variazioni con cieli ancora per lo più soleggiati, salvo qualche locale addensamento in Appennino. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio temporali in sviluppo nelle zone interne di Calabria e Sicilia e localmente della Sardegna, soleggiato sugli altri settori. Fenomeni comunque in esaurimento entro sera con ampie schiarite ovunque.

Temperature minime e massime stabili o in lieve diminuzione su tutta la Penisola

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