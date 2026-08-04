Al Mur…OnJazz festival: Gegè Telesforo il 28 Agosto

MURO LECCESE (Lecce) – Il 28 Agosto al Mur…onjazz festival di Muro Leccese Gegè Telesforo. Nella città dei Messapi ritorna l’appuntamento con la musica jazz del festival ideato e diretto da Valentina Grande, con il patrocinio del Comune di Muro Leccese.

La scenografica Piazza del Popolo, con i giochi di luce delle luminarie, farà da cornice alla VI edizione di Mur….onjazz festival, che sul palco quest’anno ospiterà Gegé Telesforo, figura chiave del panorama musicale nazionale e internazionale. Artista Jazz, scat master esploratore del suono, ha dedicato la vita al ritmo, tra palcoscenico, radio e TV. Indagatore instancabile di suoni e linguaggi, ha trasformato la passione per la musica in arte della comunicazione unica, fondendo performance jazzistiche, eccellenze della produzione e divulgazione radiotelevisiva d’autore.

Riconosciuto a livello internazionale come un innovatore della tecnica vocale scat e un pioniere del beat-box,

la carriera di Telesforo è segnata da una coerenza stilistica che lo ha portato a collaborare con i grandi protagonisti della storia del Jazz, maturando un’esperienza che fonde il rigore della tradizione con una costante ricerca sonora.

Con lui sul palco del Mur…OnJazz festival approderà “Jazz Radio”, uno show innovativo, che unisce la magia del live all’intimità di un talk show radiofonico. L’artista, accompagnato dalla sua super band, invita il pubblico a entrare nel suo mondo, trasformando il palco in un set ibrido, a metà tra uno studio di registrazione e uno studio radiofonico. Un’esperienza immersiva e coinvolgente, dove il pubblico non è un semplice spettatore, ma un ospite d’onore. GeGè Telesforo, con la sua esperienza da “showman” e la sua profonda conoscenza della musica, guiderà gli spettatori in un viaggio sonoro attraverso il jazz, raccontando aneddoti e condividendo la sua passione in modo coinvolgente.

Mur….onjazz festival è un appuntamento che dalla sua origine promuove e valorizza la musica jazz. Ideato e organizzato da Valentina Grande, cantante, cantautrice e profonda conoscitrice della musica jazz che firma per la sesta volta la direzione artistica, valorizzando una tradizione musicale da sempre presente a Muro Leccese, promossa e diffusa dal compianto Antonio Culiersi, farmacista murese, grande appassionato del jazz, nonché personale amico di grandi interpreti di questo genere musicale, come Ella Fitzgerald e Ray Charles.

Il festival è un’occasione per omaggiare anche il contemporaneo Giuseppe Chiri, magister di tante generazioni di musicisti: con passione ha trasmesso ai suoi studenti l’amore per le note e l’importanza di riconoscere e sviluppare il proprio talento.

«Sono contenta di contribuire con Mur…OnJazz a promuovere dettagli musicali particolari, con l’esibizione di importanti protagonisti nella nostra città -afferma Valentina Grande-. Quest’anno avere sul nostro palco Gegè Telesforo è una grande emozione e motivo di soddisfazione. Si tratta di un artista di riferimento nazionale ed internazionale e farlo conoscere al pubblico del Mur…Onjazz festival, dare la possibilità di apprezzare il suo talento, la sua maestria e ospitare in esclusiva sul territorio lo spettacolo “Jazz Radio” del Tour 2026 mi riempie di gioia».

Alle ore 21:00 ad aprire la serata sarà l’incantevole voce di Valentina Grande, accompagnata alla chitarra da Claudio Tuma. Interpretando sonorità sound latin jazz animerà il pubblico, nell’attesa, alle 21:30, del grande maestro Gegè Telesforo. Ingresso libero.