In ricordo di Antonio Verrio, insigne pittore

Nella Chiesa di Santa Maria degli Angeli, nel cuore della Lecce vecchia, vi è un altare, opera preziosa attribuita a Cesare Penna, ove sono scolpiti sulle colonne alcuni infanti martoriati.

Testimoniano il dramma biblico, illustrato dal dipinto, che narra la strage degli innocenti per mano degli uomini di Erode.

Il dipinto è attribuito al pittore di probabili origini leccesi (sul luogo e la data di nascita non vi è certezza tra gli storici) Antonio Verrio (1639 circa – 1707).

Dopo il soggiorno a Napoli, ove dipinse nel 1661 la “Soffitta della Farmacopea” nel Collegio del Gesù Vecchio, si trasferì in Francia e nel 1672 in Inghilterra.

Conquistò ambienti nobiliari e sovrani.

Introdusse per primo nell’isola “this later variety of Baroque” ( E. Croft – Murray, Antonio Verrio, in Decorative painting in England 1537 – 1837, Early Tudor to Sir James Thornhill, London, 1962, vol. I, cap. V, p.50; trad.it., Antonio Verrio, a cura di Silvana Stamerra Scrimieri, in Studi di Storia pugliese in onore di Giuseppe Chiarelli, Congedo Editore, 1974, vol. III).

Con un po’ di fantasia, si può provare ad immaginarlo giovanissimo in quella Lecce che nel Seicento visse, con gli Zimbalo ed il Penna, la sua magia, bene illuminata anche dalla importanza delle sue Accademie.

Nella Pinacoteca “Antonio Cassiano”, nel Museo Provinciale Sigismondo Castromediano, vive un altro dei tanti capolavori di Antonio Verrio. È intitolato “San Francesco Saverio appare al beato Marcello Mastrilli” (1659-1661).

Ulteriori opere si possono rinvenire nella Chiesa del Gesù ( nel transetto sinistro, vi è il dipinto dal titolo “Beniamino accusato del furto della coppa d’argento”, e nel transetto destro l’opera intitolata “Giuseppe si fa riconoscere dai fratelli”) e nella Chiesa di Sant’Irene, ove “Il martirio di Santo Stefano” è collocato nel primo altare a sinistra.

Antonio Verrio si spense il 15 giugno 1707 nella sua casa a Hampton Court Palace.

Anche dopo la sua scomparsa, sarà a lungo ricordato come personalità eminente nell’ambito artistico dell’Inghilterra del XVII secolo.

Sulla sua figura è ampia la letteratura. Senza alcuna pretesa di esaustività, tra i vari e recenti contributi, cfr. Lucio Galante, Schede per il problema dei Verrio, in Studi di storia pugliese in onore di Giuseppe Chiarelli,1974; Raffaele De Giorgi, ” Couleur, Couleur ! “- Antonio Verrio: un pittore in Europa tra Seicento e Settecento, Edizioni Firenze, 2009; Valentina Antonacci, Il bordone e la candela. Lettura iconografica del dipinto di Antonio Verrio nella Pinacoteca provinciale di Lecce, in

Kronos : periodico del DBAS , A. 2009, n. 13 spec.-II, pp. 237-242; Fabio Antonio Grasso, Antonio Verrio, pittore tra Italia, Francia e Inghilterra, in Fondazioneterradotranto.it, 17/12/2013.