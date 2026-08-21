Denunciato un turista responsabile del danneggiamento al defibrillatore in centro

Gallipoli (Lecce) – Individuato e denunciato dalla Polizia un turista responsabile del danneggiamento al defibrillatore in centro, a Gallipoli.

Ieri, la Polizia di Stato ha avviato un’immediata attività di indagine per risalire ai responsabili del danneggiamento di un defibrillatore posizionato nel Centro Storico di Gallipoli. Il grave episodio era stato segnalato dal sindaco della Città bella, Flavio Fasano.

​L’analisi minuziosa dei filmati estratti dal sistema di videosorveglianza comunale ha permesso agli agenti del Commissariato di Gallipoli di ricostruire con precisione la dinamica degli eventi, avvenuti intorno alle ore 5:30 del mattino precedente.

Dalle immagini estrapolate dalla Polizia Scientifica è emersa la presenza di un giovane, in evidente stato di alterazione alcolica desumibile dall’andatura barcollante, che si è scagliato contro l’installazione: dopo aver colpito la teca con una maglietta appena sfilata, vi ha sferrato un violento pugno, provocando la rottura dell’involucro a protezione del dispositivo salvavita.

​Ripercorrendo il tragitto compiuto dal gruppo attraverso le telecamere di zona, gli operatori della Squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato sono risaliti all’abitazione utilizzata dal ragazzo per le vacanze. Giunti sul posto, i poliziotti hanno identificato il responsabile materiale del gesto, un 20enne residente nell’hinterland milanese. Il giovane ha ammesso le proprie responsabilità.

L’autore materiale del gesto è stato così deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di danneggiamento di un servizio di pubblica utilità.

«Esprimo la più ferma e totale condanna per un atto intollerabile e frutto solo del vandalismo più becero, che tale resta quando si danneggia il patrimonio comune, a maggior ragione quando si tratta di beni importanti per la salute pubblica – dice il sindaco Fasano -. Danneggiare un defibrillatore infatti non è una bravata, ma un attacco diretto alla vita delle persone. Privare la collettività di uno strumento salvavita è un gesto di assoluta gravità. Voglio essere categorico: non tollereremo alcuna impunità. L’Amministrazione comunale si attiverà in ogni sede legale competente per difendere il patrimonio pubblico e punire i responsabili». Il Sindaco esprime poi particolare apprezzamento e gratitudine per l’operato della Polizia di Stato. «Rivolgo il mio più sentito ringraziamento alla Polizia di Stato e al Commissariato di Gallipoli – prosegue il Primo Cittadino -. La loro straordinaria rapidità ed efficienza dimostrano in modo inequivocabile la presenza dello Stato e il controllo del territorio a presidio della legalità e della sicurezza».

L’Amministrazione comunale ha già attivato le procedure per il ripristino immediato della teca, affinché il presidio medico torni subito operativo. La tutela dei beni comuni e la sicurezza della cittadinanza rimangono la priorità assoluta ed inderogabile dell’azione amministrativa.