Papa Galeazzo, l’arciprete irriverente che continua a raccontare il Salento

Figura eccentrica e affascinante dell’immaginario popolare salentino, Papa Galeazzo, noto nel dialetto locale anche come Papa Caliazzu, Papa Caiazzu o Papa Cagliazzu, occupa un posto singolare nella tradizione narrativa del territorio. Più che un semplice personaggio letterario, rappresenta una maschera culturale attraverso cui il Salento ha raccontato sé stesso, con ironia, spirito critico e gusto per il paradosso.

Secondo la tradizione, Papa Galeazzo sarebbe stato un arciprete di Lucugnano, oggi frazione del comune di Tricase, descritto come estroso, anticonvenzionale e incline all’imprevisto. Alcuni studiosi ipotizzano che il personaggio possa essere stato ispirato, almeno nel nome, a un parroco realmente vissuto nel XVII secolo. Tuttavia, al di là di ogni possibile riferimento storico, Papa Galeazzo ha assunto nel tempo una dimensione simbolica, diventando il protagonista indiscusso dei li cunti: una vasta raccolta orale di aneddoti, motti arguti, barzellette e brevi racconti dal sapore picaresco, tramandati di generazione in generazione e ancora oggi ben vivi nella memoria collettiva.

Queste narrazioni furono fissate su carta nel 1912 con la pubblicazione de Il breviario di Papa Galeazzo, un’opera che contribuì in modo decisivo alla conservazione e alla diffusione del personaggio. Il volume venne ristampato nel 1973, a conferma di un interesse mai sopito.

Tra gli episodi più curiosi figura quello in cui Papa Galeazzo ottiene un passaggio in carrozza da papa Paolo IV, pontefice in carica nella seconda metà del Cinquecento: un incontro anacronistico e surreale che ben restituisce il tono irriverente e fantastico dei racconti.

La vitalità del personaggio non si è esaurita con la tradizione orale o con le raccolte novecentesche. Nel 2021 infatti, Papa Galeazzo è tornato protagonista in una rilettura contemporanea che lo immagina improvvisamente catapultato ai giorni nostri. In questa versione moderna, il prelato si confronta con le contraddizioni e le bizzarrie del presente, mantenendo intatto lo spirito ironico e dissacrante che lo ha reso celebre nei racconti tradizionali.

Anche lo spazio urbano ha voluto rendere omaggio a questa figura simbolica. Nel 2023, a Lucugnano, è stato realizzato un murale dedicato a Papa Galeazzo lungo la centrale via Domenico Galeazzo.

L’opera, eseguita con la tecnica dello stencil dall’artista salentina Elisabetta Venneri, in arte Sbretzy, è nata dalla collaborazione con l’associazione culturale “Tina Lambrini – Casa Comi”. Il murale non è soltanto un tributo artistico, ma anche un segno tangibile di come Papa Galeazzo continui a parlare al presente, incarnando l’anima ironica, critica e profondamente umana del Salento.