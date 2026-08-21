West Nile virus, due casi nel Salento: un paziente in rianimazione al Fazzi

LECCE – Negli ultimi giorni il Dipartimento di Prevenzione della ASL Lecce ha accertato due casi di positività al West Nile virus, un virus trasmesso all’uomo e agli animali esclusivamente attraverso la puntura di zanzare infette. Il virus non si trasmette da uomo a uomo.

La situazione è costantemente monitorata e il Dipartimento di Prevenzione sta mettendo in campo tutte le misure previste per il tracciamento dei casi sospetti e la prevenzione della diffusione del virus.

Anche grazie alla collaborazione con il Sindaco di Lequile, è stato individuato un caso positivo, attualmente ricoverato nel reparto di Anestesia e Rianimazione dell’Ospedale Vito Fazzi di Lecce. Un secondo caso riguarda una persona proveniente dal Comune di San Pietro in Lama attualmente ricoverata in Francia.

Nelle scorse settimane, inoltre, erano stati accertati due casi di positività in cavalli nei Comuni di Lizzanello e Martano. Nella giornata odierna è stata segnalata un’ulteriore positività, al momento in attesa del test di conferma da parte dell’IZS di Teramo, relativa a un altro cavallo presente nel Comune di San Donato.

In tutti i casi sono state prescritte le misure straordinarie di disinfestazione e di comunicazione alla popolazione previste dal Piano Nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi (PNA).

Nella maggior parte dei casi l’infezione da West Nile virus è asintomatica oppure provoca sintomi lievi, che possono anche passare inosservati. Nelle persone anziane e nei soggetti più fragili, tuttavia, l’infezione può manifestarsi in forme più gravi.

È quindi importante adottare alcune semplici precauzioni per ridurre il rischio di punture di zanzara e limitarne la proliferazione.

Per conoscere le principali misure di prevenzione è possibile consultare l’opuscolo informativo del Ministero della Salute:

https://www.salute.gov.it/new/sites/default/files/imported/C_17_opuscoliPoster_417_allegato.pdf