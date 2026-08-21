Ancora un malore improvviso in mare, bagnante 78enne salentino perde la vita

Porto Badisco (Lecce) – Un altro malore improvviso in acqua e l’ennesima vittima di questa estate. A perdere la vita stamattina sulla costa di Porto Badisco è stato Mario Banfi, 78enne di Minervino di Lecce.

L’anziano si è sentito male, mentre faceva il bagno, e a prestargli i primi soccorsi sono stati gli altri bagnanti presenti sul posto in quel momento: il 78enne è stato portato a riva e, in attesa dell’arrivo degli operatori del 118 subito allertato, gli sono stati praticati tentativi di rianimazione.

Tentativi risultati vani, perché per lui, purtroppo, non c’era più nulla da fare e gli operatori sanitari non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Otranto per i rilievi del caso e per ricostruire le fasi della tragedia: il quarto bagnante morto in questo mese sul litorale idruntino.