Grande attesa per la celebrazione dei Beatles ad Erchie

Erchie celebra i Beatles: viaggio nel mito di Revolver con Luca De Gennaro

Domenica 23 agosto alle 21.30, Erchie accoglierà uno degli eventi clou della stagione estiva: una serata evento nell’atrio dello storico Palazzo Ducalededicata ai 60 anni di Revolver, lo storico album dei Beatles che nel 1966 rivoluzionò il panorama musicale mondiale.

Guida d’eccezione in questo viaggio visivo, sonoro e divulgativo sarà Luca De Gennaro. Figura di riferimento nel panorama della cultura musicale italiana, De Gennaro ha vissuto l’evoluzione del settore da molteplici prospettive: critico musicale, talent scout, conduttore di programmi cult su Radio Capital, curatore artistico di eventi internazionali (tra cui Milano Music Week) e autore di importanti saggi sulla storia del rock.

A seguire il live set di Vernise con il nuovo EP “Punti Luce”: la serata si comporrà di mix di alternative-soul con influenze JazzR&B.

Per comprendere la portata dell’appuntamento di Erchie è necessario fare un passo indietro ed esplorare l’eredità di Revolver, considerato dalla critica musicale un punto di non ritorno della musica rock. Senza di esso, probabilmente il rock psichedelico, l’indie e il progressive rock non avrebbero avuto la stessa evoluzione.

Revolver rappresenta l’apice della creatività dei Beatles. Un album eclettico, capace di unire tracce che nel pubblico hanno impatti differenti da Good Day Sunshine a Taxman. Con l’energia di And Your Bird Can Sing e il genio orchestrale di Eleanor Rigby, il disco trova un equilibrio impeccabile.

Anche la copertina di Revolver è rivoluzionaria: un’opera d’arte firmata dall’artista tedesco Klaus Voormann, un vecchio amico dei Beatles dai tempi di Amburgo. In un’epoca in cui le copertine dei dischi pop erano quasi esclusivamente fotografie a colori della band, Revolver rappresentò una rottura con la tradizione del passato e vinse anche il Grammy Award per la miglior copertina nel 1967.

L’evento è patrocinato dal Comune di Erchie ed è stato promosso e ideato dall’Associazione Joga Bonito, realtà da sempre attiva nel coniugare promozione sociale, aggregazione giovanile ed eventi culturali di spessore. Inoltre l’iniziativa è sostenuta dal contributo della BCC di Erchie (Banca di Credito Cooperativo). L’ingresso all’evento è completamente libero e gratuito, per consentire la più ampia partecipazione di residenti, turisti ed appassionati di musica.