Droga, soldi contraffatti e una pistola modificata in casa: arrestata una donna

MERINE (Lecce) – In casa droga, soldi e persino una pistola. Ai domiciliari è finita B.B., una 50enne di Merine, residente in un complesso residenziale del posto. L’operazione è stata eseguita sabato 15 agosto (notizia rimasta in sordina sui siti on line) dai militari della Guardia di finanza di Lecce.

Fermata per un controllo custodiva mezzo grammo di cocaina e altra sostanza stupefacente in casa: all’interno di una busta in plastica per sottovuoto occultata all’interno della lavatrice è stata trovata la somma di 1.330 euro suddivisa in nr. 14 banconote da 50 euro; 24 banconote da 20 euro, 10 banconote da 10: altre 10 banconote da 5,00 euro; un bilancino di precisione marca “Arrango” perfettamente funzionante; un involucro contenente poco più di 1 grammo di marijuana; un involucro con 17 grammi di hashish e in un altro 13 di cocaina.

Sul tavolo della cucina, un involucro con un bilancino elettronico perfettamente funzionante di colore oro intriso di sostanza pulverulenta di colore bianco e infine sulla credenza della cucina numerose buste da sottovuoto identiche a quella in cui era confezionata cocaina che, avuto riguardo al peso lordo complessivo, alle modalità di custodia e detenzione, nonché al possesso contestuale di vari bilancini per la pesatura e di materiale (involucri, bilancini, buste) per il confezionamento risultava chiaramente destinata allo spaccio. Le sorprese non sono finite qui: banconote contraffatte per complessivi 150 euro e una pistola clandestina ottenuta mediante fabbricazione consistita nella modificazione di una pistola scacciacani.

Per la donna sono scattati i domiciliari. Nel corso dell’udienza di convalida, alla presenza del suo avvocato Raffaele Benfatto, si è avvalsa della facoltà di non rispondere. Il gip Angelo Zizzari, nella sua ordinanza, ha rilevato il rischio di reiterazione di simili reati come si desume dal quantitativo di diversa sostanza rinvenuta; dall’organizzazione funzionale al confezionamento e suddivisione della sostanza (il rinvenimento di strumenti per la pesatura ed il confezionamento delle dosi, oltre al denaro) e dalla disponibilità di denaro falso. E il giudice ha convalidato l’arresto confermando la custodia cautelare dei domiciliari.