Anziano aggredito e ucciso da due Rottweiler, individuati i cani e il proprietario

Nardò (Lecce) – Per il 72enne aggredito e ucciso da due Rottweiler nelle campagne di Nardò, sono stati individuati i cani e il proprietario.

Nel pomeriggio di oggi, i Carabinieri della Stazione di Nardò sono intervenuti presso un terreno agricolo in località Salmenta, dove è stato rinvenuto, privo di vita, Giuseppe Pampo, 72enne, nato e residente a Leverano.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo si era allontanato in mattinata dalla propria abitazione per recarsi nel terreno di sua proprietà a raccogliere frutti. Per cause in corso di accertamento, sarebbe stato aggredito da due cani di razza Rottweiler, successivamente allontanati dai figli dell’uomo, che, preoccupati per il suo mancato rientro, avevano raggiunto il terreno, rinvenendolo ormai privo di vita.

I militari, intervenuti sul posto, hanno avviato immediatamente le ricerche che hanno consentito di individuare i due cani e il loro proprietario, rintracciati presso una tenuta situata a poca distanza dal luogo del ritrovamento del corpo di Giuseppe Pampo.

Sono in corso gli accertamenti sui due animali, anche attraverso il prelievo di campioni ematici finalizzato alla successiva comparazione forense, per verificare ogni elemento utile alla ricostruzione dell’accaduto.

La salma del 72enne è stata trasferita all’Ospedale Vito Fazzi di Lecce, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che dovrà procedere ai successivi accertamenti, compreso l’eventuale autopsia.

L’Autorità Giudiziaria è stata informata.