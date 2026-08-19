Cade dall’impalcatura mentre tinteggia: 79enne in gravi condizioni

PORTO CESAREO (Lecce) – Un volo di circa cinque metri e poi la rovinosa caduta al suolo. È in gravi condizioni un operaio di 79 anni rimasto ferito nella mattinata di oggi, 19 agosto, in un incidente sul lavoro avvenuto poco dopo le 10 in via Carnap, a Porto Cesareo.
L’uomo si trovava su un’impalcatura allestita all’esterno di un’abitazione privata, dove stava eseguendo alcuni lavori di tinteggiatura, quando, per cause ancora da accertare, avrebbe perso l’equilibrio, precipitando nel vuoto.
Immediato l’allarme. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, che hanno prestato i primi soccorsi all’anziano e lo hanno trasportato in ambulanza, in codice rosso, all’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce. Dopo essere stato preso in carico dai medici del pronto soccorso, l’uomo è stato ricoverato in prognosi riservata.
Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Porto Cesareo e il personale dello Spesal, impegnati nei rilievi e negli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’accaduto e verificare il rispetto delle condizioni di sicurezza.
- AttualitàSpiaggia libera occupata con ombrelloni e lucchetti: scatta il blitz
- CronacaProva a rubare un’auto al mare, lo sorprende un carabiniere in vacanza: arrestato 43enne
- CronacaLecce, svaligiata la villa di un imprenditore: ladri in fuga con ori e diamanti, bottino da 35mila euro
- CronacaIngegnere morto dopo incidente: accertamenti su assunzione droga dell'investitore e se fosse al telefono
- CronacaRifornimenti di carburante a sbafo con le carte di alcune ditte di trasporti: tra i 16 indagati c'è anche un dipendente
- CronacaSequestro patrimoniale da 350mila euro a un boss del narcotraffico: sigilli a villa con piscina, bar e conti correnti