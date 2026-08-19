“Mancano le barelle”: ambulanze in fila per ore all’ingresso del pronto soccorso e pazienti sfiniti

GALATINA (Lecce) – Pazienti parcheggiati nelle ambulanze in attesa di accedere in pronto soccorso. Per ore. Spesso sotto la canicola di questi giorni. “Dobbiamo tenere il motore acceso dei mezzi per mantenere in funzione l’aria condizionata” racconta a Repubblica un operatore del 118. Succede in Salento. Un po’ in tutti gli ospedali della provincia Ma, nelle ultime ore, i disagi hanno assunto numeri emergenziali all’ingresso dell’ospedale Santa Caterina Novella di Galatina. Il motivo? Non ci sono le barelle per consentire ai pazienti di attendere il proprio turno nelle sale allestite. Ore e ore di attesa. Sei, sette, a volte anche più. “Nel pomeriggio di lunedì – racconta sempre lo stesso l’operatore – non ci consentivano di scendere dall’ambulanza nonostante con i miei occhi vedessi che le barelle si liberavano e venivano nascoste”.

Una prassi secondo l’operatore. “Io ho potuto effettuare solo due ricoveri in tutta la giornata di lunedì. Fermo una prima volta per cinque ore e poi dirottato a Gallipoli. Qui – dice – altre quattro ore di attesa”. Intanto dalla centrale operativa partivano decine di richieste di soccorso in un periodo in cui il territorio raggiunge il picco di presenze annuali. Da Santa Maria di Leuca fino a Squinzano. “Così – spiega l’operatore – i pronto soccorso non si intasano di pazienti mentre noi rimaniamo a bordo dei mezzi per ore”. Emblematico quanto accaduto nella tarda serata di ieri. Stessa scena. stessi disagi registrati soltanto poche ore prima.

Ambulanze incolonnate, pazienti in attesa per ore. “Io avevo un 17enne con 40 di febbre che avrebbe compiito il 18esimo anno di età proprio in quelle ore. La centrale mi incalzava. In giro c’erano tanti altri codici rossi che non sapevamo come fronteggiare. In dodici ore di lavoro al giorno, solitamente riesco a gestire 8-9 ricoveri. Ora no. A quel punto ho chiesto informazioni. Le barelle c’erano ma erano custodite in un magazzino. Un oss mi ha anche rimproverato perché non ero autorizzato ad accedere. Probabilmente – ipotizza l’operatore – le barelle vengono nascoste. Solo a mezzanotte, dopo cinque ore di attesa, sono riuscito a far scendere il paziente e ad adagiarlo su una sedia, peraltro senza rotelle”.

Una battaglia quotidiana, “una guerra tra poveri” come la definisce lo stesso operatore “per la quale a pagarne le conseguenze non siamo soltanto noi operatori stremati dai turni di lavoro ma anche e soprattutto gli utenti”.