Gallipoli, riapre Reparto di Ostetricia e Ginecologia dopo lo stop per carenza di personale

Ha riaperto regolarmente nella giornata di oggi, 19 agosto, il Reparto di Ostetricia e Ginecologia del Presidio Ospedaliero di 1° livello di Gallipoli. Viene così superata la sospensione temporanea dei servizi che era stata disposta lo scorso 12 agosto a causa della carenza di personale.

Il Sindaco della Città di Gallipoli, avvocato Flavio Fasano, esprime viva soddisfazione per il rispetto dei tempi di ripristino delle attività del Centro Nascite, presidio fondamentale per la sicurezza sanitaria jonico-salentina.

“Desidero ringraziare il Presidente della Regione Puglia, Ing. Antonio Decaro, al quale avevo indirizzato una ferma nota ufficiale di disappunto, e il Direttore Generale dell’ASL Lecce, Dott. Gianluca Capochiani”, dichiara il Sindaco Flavio Fasano. “In particolare, il Direttore Capochiani ha dimostrato una grande correttezza istituzionale, avvisandomi telefonicamente della chiusura temporanea prima che venisse formalizzata. Questo canale di dialogo e il successivo intervento del Presidente Decaro hanno permesso di superare rapidamente un provvedimento rischioso per la salute pubblica, specie in un periodo in cui Gallipoli registra oltre 150mila presenze”.

Il primo cittadino sottolinea che, nonostante la felice risoluzione dell’emergenza, l’Amministrazione comunale manterrà alta la guardia sul futuro del Presidio Ospedaliero.

“La ripresa delle attività non ferma il nostro impegno”, conclude il Sindaco Fasano. “Continueremo a vigilare con estrema fermezza nell’esclusivo interesse del nostro ospedale e a tutela degli operatori sanitari, che lavorano ogni giorno con abnegazione. Il nostro obiettivo resta dare risposte stabili alla domanda di salute di questo territorio, difendendo l’eccellenza che spetta di diritto a un nosocomio di 1° livello”.