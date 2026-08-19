Fase due liste d’attesa, FdI: “Per ridurle si fanno sparire le richieste. Complimenti mago Decaro”

“Neppure il mago Silvan avrebbe potuto inscenare un trucchetto così e far credere che si tratti di una “rivoluzione”: per accorciare le liste d’attesa si fanno sparire le richieste! Perché è evidente che, far scadere le prescrizioni in brevissimo tempo, fa diminuire lo stock delle prestazioni. È facile ipotizzare, infatti, che prenotare una visita urgente in 5 giorni sia quasi impossibile, e quindi, scaduti i termini, sparisce la prestazione da effettuare. Ed ecco che si tagliano le liste d’attesa!” Lo scrivono in una nota il presidente Paolo Pagliaro con i consiglieri del gruppo Fratelli d’Italia Tonia Spina (vicepresidente), Dino Basile, Luigi Caroli, Giannicola De Leonardis, Andrea Ferri, Nicola Gatta, Renato Perrini, Tommaso Scatigna, Antonio Scianaro, Giampaolo Vietri

“Un espediente contabile per far sparire i pazienti dai registri delle liste d’attesa. E, come nel gioco dell’oca, si riparte dal via: di nuovo la coda dal medico di base e poi al Cup.

Complimenti, mago Decaro! Ci aspettavamo il potenziamento dei servizi e ci ritroviamo una vagonata di burocrazia con una ragnatela di regole, indicatori e coefficienti, che si scaricherà sui medici di medicina generale – messi “sotto controllo” e costretti a negare prescrizioni ai propri pazienti – e sul sistema sanitario, togliendo tempo proprio all’assistenza. Il tutto per la modica cifra di 20 milioni di euro. Tanto costerà, infatti, la fase 2 del Piano per la riduzione delle liste d’attesa predisposta dalla Regione, prosecuzione dell’operazione-propaganda avviata dal governo Decaro a febbraio scorso. Ma con quali risultati concreti?

Al di là dei numeri sbandierati, manca il dato sulla riduzione effettiva dei tempi di attesa. Il successo della fase 1 del Piano, finanziata con 15 milioni di euro, dovrebbe essere misurato soprattutto in giorni di attesa risparmiati, non soltanto nel numero di prestazioni recuperate. E poi, delle 157.176 prestazioni dichiarate come recuperate, quante sono state effettivamente erogate e quante sono state semplicemente cancellate dalle liste attraverso il recall? La verità è che si è trattato di una semplice “scrematura” delle prenotazioni passate, non più necessarie per rinunce o perché già effettuate a pagamento, senza alcun risultato positivo sulle nuove prenotazioni, visto che l’attesa per esami diagnostici e visite specialistiche – andando al Cup – è di anni. Anni, non mesi. E allora, basterà far “scadere” il tempo massimo di prenotazione entro pochi giorni per cancellare il problema? Quanti altri pugliesi dovranno rinunciare a curarsi? Quanti saranno costretti a rivolgersi ai privati?

E poi c’è il nodo del personale: la fase 2 del Piano prevede più ore di attività con prestazioni aggiuntive. Ma con quale personale, quello già stremato da doppi turni e mancati riposi? Sono stati considerati i vincoli sull’orario di lavoro straordinario dei medici?

Inoltre, si dà per scontato l’utilizzo delle Case di comunità? Ma dove sono? Quante funzionano davvero?

Infine, ma non meno importante: a chi spetta controllare che tutto funzioni? Alle Asl, le stesse che negli ultimi anni sono state le principali cause del deficit sanitario. Ed è per questo che da mesi chiediamo l’audizione dei vertici, perché vengano in Commissione a illustrare i bilanci. Poi i tempi irrealistici: i Piani Aziendali per la riduzione delle liste d’attesa andrebbero adottati entro il 14 settembre, praticamente fra meno di un mese.

La montagna ha partorito non un topolino ma un elefante di burocrazia. Presidente Decaro, non ne avevamo bisogno. Volevamo più salute”.