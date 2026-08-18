Scuola di Frigole, il Pd chiede certezze sulla riapertura: interrogazione di Loredana Di Cuonzo

LECCE – Dopo le rassicurazioni arrivate dal vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici Roberto Giordano Anguilla sulla possibile riapertura, l’11 settembre, del plesso di Frigole della scuola “S. Castromediano” (IV Circolo, oggi aggregata all’Ascanio Grandi), il Partito democratico chiede ora di conoscere con precisione tempi, stato dei lavori e condizioni effettive per il ritorno degli alunni nelle aule. A sollevare il caso è la consigliera comunale del Pd Loredana Di Cuonzo, che ha presentato un’interrogazione urgente a risposta scritta indirizzata al vicesindaco, all’assessore alla Pubblica Istruzione e al dirigente del settore Lavori Pubblici Giovanni Puce. Giordano Anguilla aveva spiegato nei giorni scorsi che l’obiettivo dell’amministrazione è rendere disponibile il plesso per l’11 settembre, data fissata dall’istituto per l’avvio delle lezioni, rassicurazioni ribadite anche durante l’incontro con i genitori che si è svolto la settimana scorsa. Ma per la consigliera di opposizione, considerata l’imminenza del nuovo anno scolastico, è necessario andare oltre le previsioni e avere un quadro formale e definitivo sulla piena fruibilità dell’edificio.



Nell’interrogazione Di Cuonzo ricorda infatti che gli interventi nel plesso risultano ancora in corso e sottolinea la necessità di garantire “agli alunni, alle famiglie e al personale scolastico certezza circa la disponibilità e la piena fruibilità degli edifici destinati alle attività didattiche”. Da qui una serie di richieste puntuali all’amministrazione. La consigliera vuole conoscere lo stato effettivo di avanzamento dei lavori, quali opere restino ancora da completare, quale fosse la data originariamente prevista per l’ultimazione e la consegna dell’immobile e quale sia, invece, quella oggi realmente ipotizzata. Il Pd chiede inoltre di sapere se vi siano stati ritardi rispetto al cronoprogramma e, in caso affermativo, quali ne siano state le cause. Il nodo centrale riguarda però la possibilità che Palazzo Carafa possa garantire formalmente la consegna e la piena utilizzabilità del plesso entro l’11 settembre. Di Cuonzo chiede chiarimenti anche sugli adempimenti tecnici, amministrativi e di sicurezza necessari per consentire l’ingresso degli alunni e del personale scolastico e vuole sapere se alla dirigenza della scuola sia già stata comunicata una data certa per la disponibilità dell’edificio. Nell’interrogazione viene affrontata anche l’ipotesi che i lavori o gli adempimenti necessari non vengano completati in tempo. In questo caso la consigliera domanda quale soluzione alternativa sia stata predisposta dall’amministrazione per garantire comunque il regolare avvio dell’attività didattica e limitare i disagi per famiglie, studenti e personale.



L’11 settembre, infatti, è la data individuata dal Consiglio d’Istituto attraverso la quota di autonomia prevista dalla legge. Di Cuonzo sollecita infine una comunicazione definitiva alla comunità scolastica nel più breve tempo possibile, proprio per evitare che eventuali criticità emergano soltanto a ridosso della riapertura. “La presente richiesta – si legge nell’interrogazione – è avanzata nell’esercizio delle prerogative connesse al mandato di consigliere comunale, al fine di acquisire tempestivamente elementi certi su una questione di evidente interesse pubblico e di particolare rilevanza per le famiglie e per l’intera comunità scolastica di Frigole”. Ora il Pd attende una risposta formale dall’amministrazione, mentre il conto alla rovescia verso l’11 settembre è già cominciato.