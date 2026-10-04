L’assessore Ciliento per le celebrazioni in onore di San Francesco: “Oggi ad Assisi era rappresentata tutta l’Italia”

La Regione Puglia, rappresentata dall’assessore all’Ambiente e al Clima, Debora Ciliento, ha partecipato oggi, 4 ottobre, ad Assisi alle celebrazioni in onore di San Francesco, patrono d’Italia, di cui ricorrono gli 800 anni dalla morte. “Oggi ad Assisi era rappresentata tutta l’Italia e, grazie al presidente della Repubblica Mattarella e al cardinale Matteo Zuppi, è stato condiviso un messaggio di pace e fratellanza, un invito alla mitezza, alla responsabilità, al rispetto e alla tutela del Creato. Valori che San Francesco incarna e che non dobbiamo dimenticare per affrontare le sfide del presente e del futuro, avendo sempre a riferimento il bene comune”, ha detto l’assessore Ciliento.
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