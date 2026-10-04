Sospensione precauzionale pomodori freschi crudi nelle mense

A seguito di una nota della Regione Puglia relativa ad alcuni casi di Salmonella associati al consumo di pomodori freschi crudi, l’ASL Lecce ha disposto una misura precauzionale immediata.
Cosa prevede il provvedimento?
È stata disposta la sospensione temporanea dell’uso e della somministrazione di pomodori freschi crudi in tutti i centri cottura e terminali di distribuzione della ristorazione collettiva.
Quali strutture sono coinvolte?
Asili nido, scuole dell’infanzia, primarie e secondarie;
Strutture socio-assistenziali, socio-sanitarie, RSA e RSSA;
Presidi ospedalieri e case di cura.
La misura mira a tutelare al massimo le categorie più vulnerabili e la salute pubblica.
La disposizione ha efficacia immediata e resterà valida fino a nuova comunicazione ufficiale da parte del Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN) dell’ASL.
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