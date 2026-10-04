Anche il sindaco di Secli Finamore nell’esecutivo di Federsanita’

Luigi Fruscio, Direttore Generale della ASL Bari, è il nuovo presidente di Federsanità ANCI Puglia. L’elezione è avvenuta oggi a Bari durante l’Assemblea regionale della Federazione, alla presenza del presidente nazionale Fabrizio d’Alba e della presidente di ANCI Puglia Fiorenza Pascazio.

Fruscio, alla guida della ASL Bari dal 29 gennaio 2025, guiderà l’organismo che riunisce le Aziende sanitarie locali, le Aziende ospedaliere e gli IRCCS pubblici pugliesi, con l’obiettivo di rafforzarne il ruolo di sede di confronto e di elaborazione condivisa tra sistema sanitario e istituzioni locali.

«Assumo l’incarico con grande senso di responsabilità, in una fase cruciale per la sanità pugliese – ha dichiarato il neo presidente –. Federsanità dovrà essere sempre più un luogo di sintesi, confronto e proposta, capace di mettere in rete le esperienze delle Aziende sanitarie e di rafforzare il dialogo con i Comuni e con tutti gli attori del territorio». Tra le priorità indicate figurano l’integrazione tra ospedale e territorio, la piena attuazione del DM 77 con lo sviluppo di Case della Comunità, Ospedali di Comunità e Centrali Operative Territoriali, il potenziamento dell’assistenza primaria e della telemedicina, l’integrazione socio-sanitaria con gli Ambiti territoriali, il superamento delle criticità sulle liste d’attesa e l’attuazione degli interventi della Missione 6 Salute del PNRR.

L’Assemblea ha inoltre eletto il nuovo Consiglio Direttivo e nominato i vicepresidenti: Giovanna Bruno, sindaca di Andria, Vicepresidente Vicaria, e Andrea Finamore, sindaco di Seclì, Vicepresidente.

Il presidente nazionale d’Alba ha espresso soddisfazione per l’avvio della nuova fase della Federazione regionale. A suo giudizio la Puglia, con una rete sanitaria articolata e una forte dimensione territoriale, è un territorio particolarmente significativo per riflettere sul futuro del Servizio sanitario nazionale. Per questo Federsanità deve rimanere spazio di confronto tra Direzioni Generali e Comuni, valorizzando le esperienze dei territori.

Per Pascazio, il percorso «riparte oggi» con l’obiettivo di portare allo stesso tavolo aziende sanitarie e Comuni su salute e prevenzione. Al centro, ha indicato l’integrazione sociosanitaria, l’avvio delle Case di Comunità e la prevenzione primaria.

Avvocato, classe 1977, originario di Barletta, Fruscio guida la più grande Azienda sanitaria della Puglia: circa 1,2 milioni di abitanti in 41 Comuni, 7 presidi ospedalieri, 12 Distretti socio-sanitari, un bilancio di circa 2,9 miliardi di euro e quasi 11.000 operatori. Con la nuova presidenza, Federsanità ANCI Puglia intende consolidare il ruolo di interfaccia tecnica e istituzionale tra ANCI e sistema sanitario regionale, puntando su modelli organizzativi orientati a integrazione socio-sanitaria, prossimità e sostenibilità del Servizio sanitario pubblico.