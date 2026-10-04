Neurodivergenza e diagnosi precoce: a Lecce una giornata di formazione e confronto

LECCE: Comprendere le sfide legate alle neurodivergenze, valorizzare la diagnosi precoce e delineare percorsi efficaci di presa in carico. Sono questi i temi al centro dell’iniziativa in programma oggi, presso l’Istituto di Cultura e Lingue Marcelline. L’evento, nato dalla proposta delle associazioni AngsaLecce e AMA e accolto dal Dipartimento di Salute Mentale dell’ASL Lecce, punta a sensibilizzare e aggiornare il personale medico e paramedico su un panorama clinico e sociale in continua evoluzione.

​La giornata prenderà il via, lunedì 5 ottobre, alle ore 15.00 con il corso di formazione Ecm (accreditato anche per gli iscritti al CROAS Puglia) dal titolo “La Neurodivergenza e i disturbi correlati”. L’incontro offrirà una lettura scientifica aggiornata su condizioni quali autismo, Adhd e disturbi specifici dell’apprendimento (Dsa). L’obiettivo prioritario è promuovere l’individuazione tempestiva dei bisogni della persona nell’età evolutiva per garantire un’assistenza integrata e tempestiva da parte delle istituzioni sanitari e scolastiche.

​Tra i relatori d’eccezione spicca il professor Stefano Vicari, neuropsichiatra infantile di fama nazionale, già responsabile dell’Unità Operativa Complessa di Neuropsichiatria Infantile dell’IRCCS Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma. Al suo fianco interverranno la prof.ssa Paola Angelelli, il dott. Luigi Russo, la prof.ssa Flavia Lecciso e il dott. Diego De Matteis, approfondendo i molteplici aspetti dello spettro autistico e dei disturbi dello sviluppo.



​Alle ore 18.00 la formazione lascerà il posto alla tavola rotonda “La Neurodivergenza e la presa in carico dei disturbi del comportamento”, aperta al dialogo con la cittadinanza. L’evento farà da cornice alla presentazione del libro del prof. Vicari, “Diversamente intelligenti – Vivere la neurodivergenza in un mondo omologato”.

​Un momento fondamentale di dibattito tra specialisti, associazioni e famiglie che vedrà il contributo di Maria Rosaria Martina, Rosario Cavallo, Maria Luciana Margiotta, Mario Chimenti, Grazia Manni e M. Luciana Zecca, rappresentanti del mondo sanitario, pediatrico e del terzo settore.