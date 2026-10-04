Roma, intimidazioni a don Coluccia al Quarticciolo: accerchiato e minacciato in italiano e arabo

ROMA/ SPECCHIA: Tensione e nuovi episodi di intimidazione nella periferia est della Capitale. Don Antonio Coluccia, il sacerdote da anni in prima linea nella lotta allo spaccio e alla criminalità organizzata nelle zone più vulnerabili delle città italiane, è stato accerchiato e minacciato mentre si trovava nel quartiere Quarticciolo a Roma. Secondo le prime ricostruzioni dell’accaduto, il prete-simbolo della legalità sarebbe stato circondato da un gruppo di persone, tra le quali figuravano anche soggetti di origine nordafricana. Dal capannello si sono levati insulti e pesanti minacce rivolti al religioso, pronunciati sia in lingua italiana che in arabo.

​L’episodio ha reso indispensabile l’intervento immediato delle forze dell’ordine. Sul posto sono tempestivamente giunti i Carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti e le indagini di rito per ricostruire la dinamica esatta dei fatti e identificare tutti i responsabili dell’accerchiamento e delle intimidazioni.

​L’accaduto ha sollevato un’ondata di sdegno e reazioni nel mondo politico e istituzionale, a partire dall’intervento di Saverio Congedo, deputato salentino di Fratelli d’Italia e componente della Commissione parlamentare Antimafia: «Esprimo la mia piena solidarietà e vicinanza a don Antonio Coluccia per le gravi minacce e intimidazioni subite al Quarticciolo. Un episodio inaccettabile che conferma, ancora una volta, quanto sia prezioso e coraggioso il suo impegno quotidiano contro lo spaccio, la criminalità e ogni forma di illegalità. A don Coluccia va il mio sostegno e quello di quanti credono che lo Stato e la società civile non debbano arretrare di un solo passo di fronte alla prepotenza e alla violenza. Le minacce non fermeranno la sua battaglia per la legalità e non lasceranno solo chi, come lui, è in prima linea per restituire sicurezza e dignità ai nostri territori».

​A far eco alle parole del parlamentare è giunta anche la nota congiunta rilasciata dal consigliere regionale Paolo Pagliaro, presidente del Gruppo Fratelli d’Italia, e da Luigi Caroli, consigliere regionale e presidente della Commissione Antimafia: «La nostra solidarietà a don Antonio Coluccia per le intimidazioni subite a Roma, al Quarticciolo. Quanto accaduto è un segnale grave, che non può essere ignorato. Chi opera ogni giorno nelle periferie per contrastare degrado e criminalità deve sapere di avere al proprio fianco le istituzioni. Lo Stato non arretrerà di un passo di fronte a chi tenta di imporre paura e illegalità. A don Antonio va la nostra vicinanza e il nostro sostegno: continuare a presidiare questi territori significa difendere la libertà e la dignità delle nostre comunità».