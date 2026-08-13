Festa patronale, al via l’undena: sabato e domenica dalla cattedrale di Lecce messa in diretta RAI

Cresce l’attesa per i giorni della grande festa per Lecce e per tutto il Salento, quella in onore dei Santi Oronzo, Giusto e Fortunato.

Domani, 15 agosto avrà inizio l’Undena – undici giorni (come il tempo della prigionia di Sant’Oronzo prima del martirio – di preparazione alla solennità; e sarà una partenza col botto.

Due giorni di grande visibilità per la città e per le sue bellezze: in cattedrale, infatti, alle 11, l’arcivescovo Angelo Raffaele Panzetta presiederà il solenne pontificale in onore di Maria SS. Assunta, titolare della chiesa madre della diocesi che sarà trasmesso in diretta su Raiuno; in serata, poi, con la messa presieduta dal parroco e vicario generale, don Vito Caputo, alle 19 si aprirà, dunque, la tradizionale Undena.

Domenica 16 agosto alle 11, ancora in diretta su Raiuno, la santa messa nella XX domenica del Tempo Ordinario seguita, in serata, dalla celebrazione eucaristica e dalla preghiera ai patroni (alle 20).

Dal 17 al 25 agosto sarà modificato l’orario delle celebrazioni nella chiesa cattedrale per via della solenne Undena: ogni giorno, infatti, alle 8 saranno celebrate le lodi mattutine cui seguirà l’adorazione eucaristica; in serata alle 20 la santa messa e la preghiera ai santi protettori leccesi.

Particolare rilievo avranno tre giornate: mercoledì 19 agosto (alle 20) la Giornata degli operatori sanitari e degli ammalati con la celebrazione eucaristica con il Rito del sacramento dell’unzione degli infermi, giovedì 20 agosto (ore 20) con la Giornata dei giuristi e la concelebrazione eucaristica presieduta dall’arcivescovo Giovanni Ricchiuti, presidente di Pax Christi Italia e vescovo emerito di Altamura-Gravina-Acquaviva delle Fonti, e venerdì 21 agosto (ore 20) con la Giornata della vita consacrata caratterizzata dalla celebrazione eucaristica e, al termine, dall’adorazione eucaristica all’aperto, in Piazza Duomo con la possibilità di celebrare il sacramento della Riconciliazione.

Sabato 22 agosto alle 21 sarà la splendida cornice di Piazza Duomo ad ospitare il concerto di evangelizzazione del gruppo Kantiere Kairos.

Domenica 23 agosto, alle 11, il presule leccese presiederà la santa messa con il rito del sacramento della cresima per gli adulti.

Nei tre giorni di festa, lunedì 24 agosto, i festeggiamenti entreranno nel vivo con il momento di preghiera delle 19.30 presieduto dall’arcivescovo; al termine, la solenne processione con i simulacri dei santi patroni che si snoderà dalla cattedrale per le vie del centro cittadino per concludersi in Piazza Duomo da dove l’arcivescovo pronuncerà il tradizionale messaggio alla città. La processione e il messaggio saranno trasmessi in diretta su Portalecce e Tele Rama.

Nella mattinata successiva, il 25 agosto, alle 10, come da tradizione, la celebrazione sarà presieduta da mons. Panzetta presso il santuario di Sant’Oronzo fuori le mura, il luogo in cui, secondo la tradizione oronziana, avvenne il martirio del primo vescovo di Lecce.

La sera alle 19, invece, in cattedrale, i Primi Vespri presieduti sempre dal presule salentino durante i quali i sindaci della vicaria di Vernole offriranno l’olio per la lampada votiva che arde tutto l’anno davanti all’altare del santo.

Martedì 26 agosto, solennità dei Santi Oronzo, Giusto e Fortunato, la festa sarà annunciata dallo scampanio alle 9 mentre le messe in cattedrale avranno il seguente orario: alle 8, alle 9,30 e alle 11. La messa capitolare delle 11 sarà presieduta da mons. Michele Seccia, arcivescovo emerito di Lecce.

La sera il solenne pontificale delle 20 sarà presieduto dall’arcivescovo Panzetta con diretta su Portalecce e Tele Rama.

Infine, il 27 agosto alle 8 saranno celebrate le lodi mattutine cui seguirà l’adorazione eucaristica mentre alle 19, sempre in cattedrale, la messa di ringraziamento presieduta dall’arcivescovo.

L’allestimento della festa in cattedrale con il baldacchino dove sono già stati intronizzati i simulacri dei patroni è stato allestito dalla ditta di Mauro Piergiovanni da Molfetta.