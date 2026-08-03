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Festival Itinerante “Le vie del Mediterraneo”, a Sogliano Cavour Pierpaolo Vacca porta sul palco Ballu “Travessu”

Martedì 4 agosto in Piazza Falcone e Borsellino l'organetto dialoga con l'elettronica nel progetto del musicista sardo. Chiude la serata la Compagnia Popolare Salentina

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