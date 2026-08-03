Festival Itinerante “Le vie del Mediterraneo”, a Sogliano Cavour Pierpaolo Vacca porta sul palco Ballu “Travessu”

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SOGLIANO CAVOUR (Lecce) – Le danze della Sardegna incontrano l’elettronica in Ballu “Travessu”, il progetto con cui Pierpaolo Vacca arriva martedì 4 agosto a Sogliano Cavour per il Festival Itinerante Le vie del Mediterraneo, in Piazza Falcone e Borsellino.

Pierpaolo Vacca, Premio Giovani “Città di Loano” 2025, porta a Sogliano Cavour uno spettacolo ispirato al suo ultimo album che prende le mosse dalle danze della Sardegna e, in particolare, da quelle di Ovodda, il paese d’origine del musicista. Per il Festival Itinerante, il progetto viene proposto in una versione arricchita dalla presenza di una coppia di ballerini della tradizione sarda, mentre l’organetto dialoga con l’elettronica, aprendo nuove prospettive sonore.

Con Ballu “Travessu” Vacca amplia le possibilità espressive dell’organetto attraverso un progetto che mette in relazione repertori popolari della Sardegna, elettronica e scrittura contemporanea. Il titolo, Travessu – “rovescio”, “bastian contrario” – richiama proprio questa volontà di ribaltare i punti di vista e rimescolare i linguaggi musicali.

La serata si conclude con la Compagnia Popolare Salentina, formazione nata al Festival Carpino in Folk nel 2025, da un’idea di Biagio Mele e Antonio Pizzarelli, musicisti impegnati nello studio e nella diffusione dei repertori musicali del Mezzogiorno. Il concerto attraversa pizzica pizzica, tarantelle, stornelli e canti d’amore e di lavoro, proponendo un percorso che restituisce la vitalità e la continua evoluzione delle musiche popolari del Sud.

In apertura della serata sarà inoltre possibile partecipare a una visita guidata del centro storico di Sogliano Cavour, borgo dalle origini antiche e affascinanti: c’è chi ne fa risalire la nascita all’epoca magno-greca o alla dominazione bizantina, e chi invece la lega a un’antica leggenda legata al culto di Giano, il dio bifronte, o del dio Sole, ancora oggi presente nello stemma cittadino. La visita partirà alle ore 19.00 dal palcoscenico di Piazza Duca D’Aosta, a cura di In Punta di Tacco (info e prenotazioni +39 378 06 77 478).

A seguire La scuola di danza della Fondazione La Notte della Taranta che, dalle 20.30 coinvolgerà il pubblico in un percorso partecipativo alla scoperta della pizzica pizzica attraverso il movimento, il dialogo tra i danzatori e la ronda, il cerchio collettivo in cui la danza diventa esperienza condivisa.

Le vie del Mediterraneo è il titolo e il filo conduttore del Festival Itinerante 2026 de La Notte della Taranta. Sino al 19 agosto, il Festival Itinerante tocca venti Comuni del Salento con un programma artistico coordinato da Fabio Chiriatti e Renata Nemola, costruito tra elettronica, polivocalità, nuove generazioni, voci storiche e artisti provenienti da diverse aree del Sud Italia e del Mediterraneo. Il percorso accompagna il pubblico verso il Concertone di Melpignano, in programma sabato 22 agosto sul piazzale dell’ex Convento degli Agostiniani, con Ermal Meta Maestro concertatore e le coreografie di Fredy Franzutti. Il 23 agosto è in programma La Notte delle Ronde nel centro storico di Galatina.