Fitto: spopolamento delle aree interne è una vera emergenza in Italia e in Ue

Lo spopolamento delle aree interne “è una delle reali emergenze che in prospettiva abbiamo non solo a livello nazionale, non si tratta di un fenomeno prettamente italiano ma lo ritroviamo in molti territori a livello europeo”. Così il vicepresidente esecutivo della Commissione Ue Raffaele Fitto, ricordando che a Bruxelles si sta lavorando e “presenteremo la strategia ‘Right to stay’ “.
Per Fitto “non si tratta solo di risorse ma di scelte” e serve un “approccio integrato” per capire “come finalizzare politiche di intervento rispetto alla crisi demografica” cui si collegano i “movimenti della popolazione.
Due terzi dei cittadini – ricorda – vivono nelle grandi aree urbane” c’è quindi la “necessità di ridisegnare ruolo e priorità delle città” e “per questo abbiamo varato una agenda europea per le città. Il fatto che ci sia uno spostamento nelle grandi aree urbane pone un problema di trasporti, mobilità, casa, che è una vera e propria emergenza”.
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