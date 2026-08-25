Fitto: spopolamento delle aree interne è una vera emergenza in Italia e in Ue

Lo spopolamento delle aree interne “è una delle reali emergenze che in prospettiva abbiamo non solo a livello nazionale, non si tratta di un fenomeno prettamente italiano ma lo ritroviamo in molti territori a livello europeo”. Così il vicepresidente esecutivo della Commissione Ue Raffaele Fitto, ricordando che a Bruxelles si sta lavorando e “presenteremo la strategia ‘Right to stay’ “.

Per Fitto “non si tratta solo di risorse ma di scelte” e serve un “approccio integrato” per capire “come finalizzare politiche di intervento rispetto alla crisi demografica” cui si collegano i “movimenti della popolazione.

Due terzi dei cittadini – ricorda – vivono nelle grandi aree urbane” c’è quindi la “necessità di ridisegnare ruolo e priorità delle città” e “per questo abbiamo varato una agenda europea per le città. Il fatto che ci sia uno spostamento nelle grandi aree urbane pone un problema di trasporti, mobilità, casa, che è una vera e propria emergenza”.