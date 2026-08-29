Casarano – Futura 5 – Innovare, Rigenerare, Valorizzare avrà la sua occasione di misurarsi con la cittadinanza in Piazzetta D’Elia, in una nuova edizione dell’evento annuale che verrà costruito in due tempi distinti: sul palco si alterneranno una fase di talk aperto sulle proposte progettuali per la città, per poi dare spazio alla creatività delle performance musicali e coreutiche, frutto della preziosa sinergia di alcuni artisti del territorio. L’appuntamento è per Sabato 29 Agosto, alle ore 21.00 in Piazzetta D’Elia.

Questa festa si pone, come ogni anno, la prospettiva di un percorso di confronto e compartecipazione: è proprio grazie alla collaborazione di tutti i partecipanti che l’evento si propone come un crocevia in cui si intrecciano linguaggi, sensibilità e riflessioni diverse per favorire la nascita di progetti che vogliono affrontare il futuro.

Le attività di Futura 5 includeranno:

· Area Food-Drink: Prevista area dedicata con food truck e un’area cocktail/drink: è l’occasione giusta per vivere meglio l’atmosfera conviviale della serata;

· Live-band & dance: Una sinergia di musica dal vivo e danza con performance coreutiche per creare un ambiente dinamico e coinvolgente;

In particolare, si potrà apprezzare il contributo dei seguenti artisti e scuole/associazioni artistiche:

Musica: Musica dal vivo della band di Futura in collaborazione con le Associazioni SOP-SalentOpera di Taviano e Harmonium di Milano;

Le danzatrici: Chiara Toma, Arianna Gaballo, Julia Alfieri, Sophia Guida (grazie al supporto delle scuole di danza Scena Muta di Copertino, Opus Koiné di Ugento, Oistros Balletto di Galatina);

· Live Talk: Momento di condivisione delle sfide e dei nuovi obiettivi, co-progettando sessioni aperte di discussione delle iniziative di Futura su temi chiave per il futuro della città. Le proposte che verranno presentate si muovono lungo tre filoni: riforestazione, brainstorming imprenditoriale, branding socio-culturale;

· Desk Futura: una prima bussola orientativa per eventuali curiosità e informazioni sulla serata o in generale sull’Associazione Futura.

Durante Futura 5, le iniziative presentate sono dei punti di partenza, dei turning point utili a incentivare la partecipazione attiva di coloro che, grazie alle proprie competenze, vogliono cogliere l’opportunità del cambiamento e creare le condizioni valide per concretizzarlo.

Riscopri le tue potenzialità, è l’occasione giusta per avere uno spazio e fare la differenza!