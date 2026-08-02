Giulio Raganato nuovo Presidente Regionale dei giovani Democratici

E’ accaduto nel corso del congresso giovani democratici di Puglia, il Giulio Raganato, chiare origini copertinesi è stato eletto nuovo presidente regionale. Raganato da anni è impegnato sul piano culturale, nel sociale e nel campo dell’associazionismo.

Sono partiti in cento da tutta la regione i delegati e le delegate in Assemblea regionale dei Giovani Democratici di Puglia per partecipare al Congresso Regionale “Sciamn” tenutosi nella sede del PD barese.

“All’incontro hanno partecipato-chiarisce Giulio Raganato- anche vari esponenti del Partito Democratico, tra cui il senatore Boccia ed i consiglieri regionali De Santis, Pagano e Ciliento. Presenti anche Alessandro Monciotti, PakyTiani e Tiziana Elli in rappresentanza della segreteria nazionale dei Giovani Democratici”.

I lavori congressuali si sono aperti con un intervento di Claudia Caputo, segretaria regionale uscente. Al termine del contributo degli ospiti si è proceduti all’elezione della nuova presidenza dell’organizzazione regionale. L’Assemblea ha approvato all’unanimità la nomina di Giulio Raganato, originario di Copertino e già presidente provinciale dei GD Salento. “La mia elezione arriva-afferma il neo presidente dei giovani Dem- dopo anni di militanza nell’organizzazione giovanile e un impegno sul territorio che ha portato, assieme al segretario provinciale Cosimo Dima, ad un rinnovato spirito di entusiasmo anche in provincia”. Solo negli ultimi mesi la provincia di Lecce ha visto l’apertura di un nuovo circolo nel capoluogo provinciale e ancor prima a Taviano, che oggi vanta uno dei numeri di tesserarti più alto della regione.

Nel suo intervento il neo-presidente regionale ha rimarcato anzitutto la necessità di continuare ad investire nella formazione politica e avere il coraggio di muovere critiche anche all’interno dello stesso partito. “Tra i temi maggiormente evidenziati-sostiene Raganato- quello della pace e l’impegno richiesto a tutta la comunità per disinnescare “un clima di normalizzazione della guerra fuori e dentro le istituzioni”. Ma anche la necessità di “dire di no all’idea che al lavoro non si associ più l’emancipazione, l’elevazione e il riscatto delle persone, ma si associno invece logiche di sfruttamento, povertà e persino la morte”. Un intervento lungo che ha toccato molti temi, tra cui anche l’impegno ed il lavoro del presidente Antonio Decaro e dell’intero Partito Democratico pugliese a sostegno della sanità ed il contrasto all’autonomia differenziata.

Infine, l’impegno ad essere a fianco dei militanti cercando d’esser garante “di una indipendenza che meritiamo tutti e tutte”.

I lavori congressuali si sono conclusi con l’elezione all’unanimità della nuova segretaria regionale della giovanile. Il testimone passa a Isanna Maldarizzi, originaria di Mottola e già responsabile scuola della segreteria nazionale dei Giovani Democratici. È lei a spiegare la scelta del nome per il congresso: “In una terra in cui spesso il verbo ‘andare’ viene collegato ad andare via, abbiamo scelto che ‘Sciamn’ significhi ‘andiamo a costruire il futuro del nostro Paese’ “.

Copertino continua cosi a sfornare, Raganato è l’ultima pregevole figura di talenti politici, impegnati in Regione e sul territorio.